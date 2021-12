10 artistas imperdibles de Cala Mijas 2022

El festival Cala Mijas de Málaga se celebrará los días 1, 2 y 3 de septiembre con un cartel que incorpora cabezas de cartel como Artic Monkeys o Kraftwerk, estrellas del pop nacional como Sen Senra, artistas tan influyentes como James Blake o nuevas promesas como venturi. A continuación delineamos 10 artistas imperdibles de Cala Mijas. Las entradas siguen a la venta.

Arctic Monkeys

Hace unos meses Matt Helders, el batería de Arctic Monkeys, confirmaba en ‘Radio 5 Live Breakfast’ que el próximo disco de la banda, después de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ (2018), está “prácticamente listo”. Además, desveló que su sonido “irá en una nueva dirección”. Todo apunta a que en la primera mitad del 2022 lanzarán este nuevo álbum y lo presentarán en festivales por Europa. En España tienen como fecha exclusiva su parada por el festival Cala Mijas en Málaga.



Liam Gallagher

El ex integrante de Oasis ha tenido la ¿osadía? de anunciar un nuevo álbum a 9 meses vista. ‘C’MON YOU KNOW’ sale el 27 de mayo sin que se conozcan más detalles sobre el lanzamiento salvo la portada. Gallagher es uno de los cabezas de cartel de Cala Mijas, una leyenda del brit-pop aunque no le contéis que hemos dicho tal cosa; y que sigue cosechando éxitos como los obtenidos con sus últimos álbumes, ‘Why Me? Why Not.‘ (2019) y ‘As You Were‘ (2017).



Sen Senra

Sen Senra es un artista al que no le gusta encasillarse en ningún género y así lo demuestra en sus últimos trabajos, como su EP ‘Corazón cromado’, la canción ‘De ti’ con Julieta Venegas o su recientes singles ‘Globo’ y ‘Te va a ser mejor’. El 2022 se presenta como otro año importante para el gallego con actuaciones en el WiZink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona.



James Blake

‘Friends that Break Your Heart‘ es el disco que James Blake ha publicado este año, otro trabajo en el que el músico británico ha equilibrado sus dos facetas más características, la de productor de electrónica y de la cantautor apegado a la canción clásica de los 60 y 70. Es uno de los artistas más influyentes de la pasada década, como demuestra la existencia de Billie Eilish.



Love of Lesbian

Tras cinco años de silencio, Love of Lesbian lanzaban ‘V.E.H.N (Viaje épico hacia la nada)’, su octavo álbum de estudio que les ha valido tres nominaciones a los GRAMMY Latinos 2021 en las categorías de Mejor Canción de Rock, Mejor Canción y Álbum de Pop Rock. Este disco cuenta con la colaboración de El Columpio Asesino en el tema ‘Catalunya bondage’ y de Bunbury en ‘El sur’.



Kraftwerk

La historia de la música pop, y en concreto de la música electrónica, no se puede entender sin la existencia de Kraftwerk. Su «robot pop», perfeccionado en obras maestras como ‘Autobahn’ (1974), ‘Trans-Europe Express’ (1977), ‘The Man-Machine’ (1978) o ‘Computer World’ (1981) que siguen sonando relevantes a día de hoy, es uno de los más influyentes de la historia y sigue impresionando en directo, especialmente unida a la puesta en escena que trae el grupo.



Nathy Peluso

Este 2021 ha sido un gran año para Nathy Peluso ya que con su último trabajo ‘Calambre’ se llevó el Grammy Latino a Mejor Álbum Alternativo y está nominada al Grammy a Mejor Álbum de Rock Alternativo Latino 2022. Recientemente estrenó su versión de ‘Vivir así es morir de amor’, en el que le da la una vuelta al clásico de Camilo Sesto agregándole su toque personal. Tiene prevista una gira mundial para el año que viene de la que todavía no se conocen los detalles.



Hot Chip

Cualquier fan del pop debe asistir a un concierto de Hot Chip al menos una vez en la vida. Su ristra de hitazos es imparable, pues entre ellos encontramos ‘Over and Over’, ‘Ready for the Floor’, ‘Boy from School’, ‘One Night Stand’, ‘Huarache Lights’ o ‘Melody of Love’, y su último disco era muy recomendable, pero además el grupo de Joe Goddard y Alexis Taylor cuenta con un directo espectacular que no da tregua.



Chet Faker

El productor australiano se dio a conocer con su EP de 2012 ‘Thinking in Textures’, un título muy apropiado para su sonido de R&B electrónico nutrido de diferentes texturas, como el expuesto en su hit ‘Gold’ o en su conocida versión de ‘No Diggity’ de Blackstreet. En 2020, después de pasar varios años firmando con su nombre de pila, Nicholas Murphy recuperó el alias Chet Faker para lanzar su último single, ‘Low’.



Venturi

Venturi compartía este mayo su segundo disco ‘No puede ser peor’, en parte grabado antes de la pandemia y que “habla del apoyo imprescindible de los amigos cuando las cosas están mal y lanza un mensaje despreocupado a la vez: si no puede ser peor, sólo puede mejorar». El trío madrileño de pop-rock se caracteriza por la actitud y energía en sus letras y sobre todo en el escenario.