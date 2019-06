Hot Chip / A Bath Full of Ecstasy

La gran carrera de Hot Chip, que ha dejado algunos de los singles de pop más saltarines y a la vez inquietos de los últimos 15 años, parecía caer en punto muerto con el decepcionante ‘Why Make Sense?‘, editado en 2015. Para entonces y con Joe Goddard y Alexis Taylor entrando y saliendo de diversos proyectos paralelos o en solitario, la fortaleza de Hot Chip como banda empezaba a difuminarse en el panorama internacional.

Su nueva entrega ‘A Bath Full of Ecstasy’ es un buen disco de regreso en el que la propia banda indica en una entrevista que publicaremos próximamente, que no les ha dado vergüenza hacer las canciones “lo más pop que pudieran”. Y aunque conocimos a Hot Chip sobrándose y bastándose ellos mismos en el estudio sin ayuda de producción exterior, esta vez han contado con varias manos amigas. Se trata de Rodaidh McDonald, conocido por su labor para The xx, y Philippe Zdar de Cassius, que de manera trágica ha fallecido al sufrir un accidente un día antes del lanzamiento de este disco de Hot Chip (y de otro de Cassius).

Su mano se nota especialmente en temas como ‘Spell’ o ‘Echo’, en los que, como experto en psicodelia, reverb y ecos, ha insistido a la banda en incluir outros largas y fragmentos al final de las canciones que las llevan a otro lugar o las terminan de concretar. En su consecuencia, ‘A Bath Full of Ecstasy’ es un álbum muy bien hilvanado, como se aprecia especialmente en el paso de ‘Positive’ a la celestial ‘Why Does My Mind’, en el que los pequeños detalles nos sirven para elevar los temas al tiempo que para crear una sensación de conjunto.

La temática favorita aquí es el amor. El álbum se abre no en vano con un corte llamado ‘Melody of Love’, y los temas llegan incluso a la dedicación y a la dependencia. ‘Echo’ incluye la estrofa: “Me recuerdas a un mundo que nunca he conocido / dentro de mí hay un brillo instantáneo / Y eso es todo lo que quise / Y eso es todo lo que necesito / Solo quiero ser un eco de tu belleza”. Y la final ‘No God’, tan catárquica como el “speech” de ‘Melody of Love’, revela: “Ningún Dios, ninguna luz, ningún vacío, ninguna vista, ningún sueño, ninguna señal puede hacerme sentir como tú me haces sentir”. Producida por Hot Chip, Rodaidh y Philippe, todos a la vez, es la cumbre de ‘A Bath Full of Ecstasy’.

Aunque las canciones son menos directas e inmediatas de lo que suenan en su cabeza, como sucede a Róisín Murphy, quien temiera un disco raruno y árido a tenor de lo último de Hot Chip y los discos en solitario de Alexis Taylor, topará en verdad con temas cuyo encanto va creciendo exponencialmente. Es el caso de los dos singles publicados hasta la fecha pero también, por ejemplo, de ‘Why Does My Mind’, que sabe transmitir toda la calma que Hot Chip a veces no encuentran dentro de sí. “Why can’t my mind keep things in line / So we can trust in me / and I you?”.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Melody of Love’, ‘No God’, ‘Echo’, ‘Why Does My Mind’

Te gustará si te gustan: Róisín Murphy, The Juan MacLean, OMD

Escúchalo: Spotify