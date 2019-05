Hot Chip encuentran la “melodía del amor” en su nueva balada espacial

Hot Chip llegarán el 4 de julio al Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con nuevo disco bajo el brazo, un ‘A Bath Full Of Ecstasy’ de título muy Coldplay que estará disponible el 21 de junio. El álbum, que llega cuatro años después de ‘Why Make Sense?’, se anunciaba el pasado mes de abril junto al estreno del primer single de adelanto, ‘Hungry Child’, un tema house hecho para la pista de baile, bastante diferente, descubrimos ahora, al segundo sencillo.

‘Melody of Love’ es un nuevo avance de ‘A Bath Full of Ecstasy’ y su nombre es bastante indicativo de lo que encontramos en ella, pues si la canción empieza con la voz de Alexis Taylor y un piano, remitiendo a la canción pop de los 70, pronto se les unen los sintetizadores para terminar armando una balada electrónica tan melódica y mágica como sugiere su título, y después tan espacial y ochentera como la de unos M83.

El tema incluye unas voces sampleadas de la banda de góspel The Mighty Clouds of Joy y busca “evocar la felicidad concebida desde el momento, desde los gestos y desde las expresiones no vocales: el éxtasis como felicidad personal”, como informa la nota de prensa. Por otro lado, el vídeo ha sido dirigido por Nima Nourizadeh y muestra a los miembros del grupo y a otras personas metidos en cubos, descubriendo solos sus cabezas.