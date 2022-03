Cualquiera que conozca JENESAISPOP se habrá dado cuenta de que Cala Mijas 2022, que se celebra el primer fin de semana de septiembre, cuenta con uno de nuestros carteles favoritos de los festivales de este año. Cuando conocimos las primeras confirmaciones ya os recomendábamos 10 artistas imprescindibles que no os podíais perder en esta nueva cita en la provincia de Málaga. En aquel artículo ya hablábamos de la presencia de Kraftwerk, Arctic Monkeys, Nathy Peluso, Hot Chip, James Blake, Sen Senra y Liam Gallagher, entre otros.

Desde entonces, se han sumado otros nombres que nos permiten realizar una segunda tanda de recomendaciones. Y avanzamos que el cartel dará para una tercera más adelante. Pero eso será ya después del cambio de precio que se producirá en la noche de este miércoles al jueves. A partir del jueves 31 de marzo, los abonos de 3 días dejarán de costar 139 € y las entradas de día dejarán de valer 77 €. Más información sobre Cala Mijas, en la web oficial.

- Publicidad -

The Chemical Brothers

Entre los valores seguros para ver en directo a lo largo de las décadas, el de Chemical Brothers. El dúo no solo ofreció uno de los mejores discos de 2019, ‘No Geography’, sino que viene con novedades. Cala Mijas anuncia que este 2022 Chemical Brothers nos visitan «con nuevo espectáculo y nuevo álbum bajo el brazo» trayendo a este lugar «los más espectaculares visuales y el show más Chemical Brother jamás visto».



Röyksopp

Una de las campañas más intrigantes de lo que llevamos de 2022 es la que hemos conocido de Röyksopp. A través de instrumentales, teasers, vídeos espectaculares y singles como su colaboración con Goldfrapp, el dúo nos ha ido adentrando en un nuevo proyecto. En 2014 dijeron que no harían más álbumes. Ahora la organización de Cala Mijas confirma en su web que «preparan el lanzamiento de su próximo álbum tras un largo periodo en standby».



- Publicidad -

Róisín Murphy

A la hora de valorar las mejores canciones de 2020 y también los mejores discos, Róisín Murphy ocupó un lugar destacado en nuestro top 10. Una vez reactivadas las giras internacionales tras la parte más dura de la pandemia, será al fin el momento de comprobar cuánto dan de sí algunas de las canciones incluidas en el excelente ‘Róisin Machine’. Un disco que, como puedes comprobar en su página de Spotify, continúa encantando a sus seguidores, pues las escuchas de ‘Incapable’, ‘Murphy’s Law’, ‘Something More’ o ‘Narcissus’ al final se están contando por millones.



Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

En la playlist de lo mejor del mes para JENESAISPOP puedes encontrar el single ‘Blenda’ del disco de Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. Un tema que habla sobre racismo desde el humor y sin caer en medias tintas. Pero pronto continuaremos hablando de todo el álbum que han publicado porque merece mucho la pena. Y para muestra, esta hilarante composición llamada ‘Haha’ que recientemente pasaba por el «Contest» de nuestros foros.



Bomba Estéreo

Una de las entrevistas más interesantes que hicimos el año pasado fue la de Bomba Esteréo hablando de las canciones contenidas en ‘Deja‘. Un excelente nuevo álbum en el que hablaban de cuestiones como el cambio climático. Nada que ver con las letras del reggaetón que escuchan los menores y la deriva de la música latina, como nos contaban ellos mismos.



Bonobo

Están pasando tantas cosas en el mundo musical estas semanas que de repente enero parece la prehistoria. Pero ha sido este mismo año cuando ha llegado a nuestras manos el nuevo disco de Bonobo. ‘Fragments‘ incluía canciones bailables como ‘Rosewood’, más introspectivos medios tiempos como ‘Shadows’, así como otras colaboraciones con gente como Jamila Woods en la sensual ‘Tides’.



Blossoms

Puede parecer que la electrónica va a tener una función predominante en el cartel de Cala Mijas, pero no. No hay que olvidar que Liam Gallagher será el cabeza de cartel el domingo 3 de septiembre y que Arctic Monkeys ofrecerán su única actuación en España el viernes 1 de septiembre dentro de la programación. El mismo día que los de Alex Turner, Blossoms. El grupo ha sido número 1 en Reino Unido con su primer álbum homónimo y también con el tercero, ‘Foolish Loving Spaces’, que contenía la estupenda ‘The Keeper’. Este año vuelven. El 29 de abril sale a la venta su cuarto disco ‘Ribbon Around the Bomb’, que ya han presentado con varios singles. Entre ellos, el maravilloso e inesperado pseudo-country de ‘Ode to NYC’.



León Benavente

Incombustibles han resultado León Benavente, que este año han publicado otro álbum notable, ‘Era’, que fue “Disco de la Semana” en JENESAISPOP a su salida. Y fue no solo gracias a singles como ‘Líbrame del mal’ o ‘Di no a la nostalgia’ sino por el potencial de tracks como ‘Persona’ o ‘Mítico’. Seguro que en su tour tampoco faltan hits pasados como ‘Ser brigada’, ‘Ánimo, valiente’, ‘La ribera’ o Ayer salí’.



El Columpio Asesino

No había peor fecha que febrero de 2020 para lanzar un álbum y a El Columpio Asesino les tocó el gordo. En ‘Ataque celeste‘ estaban algunas de las mejores canciones de la carrera de los navarros, como ‘Preparada’ o ‘Huir’. La buena noticia es que el grupo ya ha vuelto y este mismo año ya ha lanzado nuevo single, ‘La niña chica’. El tema se inspira en el verso de ‘The Future’ de Leonard Cohen «He visto el futuro: es un crimen».



Alice Phoebe Lou

Entre los secretos que podrás descubrir en Cala Mijas y que te hemos presentado en alguna que otra playlist -de los tiempos de Bonjour, les copains! a Flores en el estiércol-, Alice Phoebe Lou. La cantante sudafricana, ya con casi una década de carrera, ha explorado sonidos como el pop indie, el piano jazzy a lo Fiona Apple o Regina Spektor, el pop acústico y el sintético… lo que algunos conocen como bedroom pop. Particularmente bien recibidos han sido su single de 2020 ‘Witches’ y su disco ‘Glow’ de un año después.