Blossoms / Foolish Loving Spaces

Blossoms no están dispuestos a que el éxito de su debut en Reino Unido se quede en flor de un día, y con su tercer álbum ‘Foolish Loving Spaces’ muy probablemente hoy entre en el número 1 en su país. La banda de Manchester, que ha triunfado con hits tan contundentes y tan “viejo FIB” como ‘Charlemagne‘ y ‘There’s a Reason Why (I Never Returned Your Calls)‘, y tiene en su haber canciones tan bonitas como ‘Stormy’, en cierta medida da un paso atrás y, en pleno auge de la música urbana, latina y las cajas de ritmo, es decir, en plena crisis de venta de guitarras, se hace un “back to basics”.

Aunque no todo el mundo lo recuerde, el grupo liderado por Tom Ogden en su momento colaboró con Chase & Status y se dejó remezclar por Lindstrøm para una versión “cosmic disco” de su hit ‘Charlemagne’. Pero lo que encontramos en este nuevo álbum es una reivindicación de las canciones a guitarra y piano sobre todas las cosas, hasta el punto de que el CD2 de la edición deluxe se compone de las mismas canciones, pero en una versión reducida, más o menos acústica. Esto es así porque estamos oficialmente ante una “celebración pura del amor en todos sus espléndidos y desconcertantes disfraces” para la que se han inspirado en ‘Stop Making Sense’ de Talking Heads, ‘The Joshua Tree’ de U2 y ‘Screamadelica’ de Primal Scream. Aunque los referentes más básicos serían The Beatles, como se evidencia en la pista 7, que ha decidido llamarse nada menos que ‘Romance, Eh?’.

‘Romance, Eh?’ podría haber sido realmente el título de un álbum que habla del amor desde la cotidianeidad, la sencillez y la honestidad, no sin cierto humor: “Mi imaginación juega a todo en mis días libres”, dice el estribillo de la desnudísima ‘My Vacant Days’. Hay lugar para los sintes y de hecho ‘If You Think This Is Real Life’ es uno de los temas más destacados; ‘My Swimming Brain’ tiene cierta cadencia disco; y esa cita a ‘Screamadelica’ sin duda se corresponde con las ambiciones gospel de ‘The Keeper’, solo que esta es más popera; pero la noticia es la supervivencia del indie pop más clásico en un álbum comercialmente tan ambicioso, de nuevo justificada por su admiración por The Coral y la co-producción del propio James Skelly y su colega Rich Turvey. Así, puede haber acercamientos al medio tiempo más grande que la vida de los 80 (‘Falling for Someone’ podría ser una canción de Bruce Springsteen o The War on Drugs), y ‘Like Gravity’ cierra el álbum con cierto aire misterioso a lo Danger Mouse, solo que más guitarrero; pero siempre sin descuidar la búsqueda de la melodía más redonda. Triunfará ‘Your Girlfriend’, pero la noticia es que se continúen grabando cosas como ‘Romance, Eh?’ y ‘My Vacant Days’.

Calificación: 7,2/10

Temas destacados: ‘The Keeper’, ‘Romance, Eh?’, ‘If You Think This Is Real Life’, ‘Your Girlfriend’

Te gustarán si te gustan: The Coral, The Beatles

Escúchalo en: en Youtube