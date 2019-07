Kings of Leon triunfan pero no son necesariamente lo mejor del sábado del FIB

La calidad de los festivales internacionales, y el FIB lo es desde su mismo nombre, se suele medir por el nivel de los nombres internacionales; pero a veces es un grupo nacional el que levanta una noche, y es lo que pasó este sábado con el concierto de Carolina Durante. El grupo madrileño está en su mejor momento de popularidad y además no ocultó su especial ilusión por tocar en Benicàssim tras haber venido como público “6 o 7 veces”, y además hacerlo dos años seguidos. Tras preguntarte durante un rato cuántos años tenían Carolina Durante la primera vez que acamparon en el FIB, triunfaban hacia el final del concierto sus singles ‘Perdona (ahora sí que sí)’ y ‘Cayetano’, aunque quizá es más noticiable ahora mismo cuánto se están creciendo en vivo canciones como ‘Falta sentimiento’ o ‘Nuevas formas de hacer el ridiculo’. Ambas fueron sendos puntos de inflexión en un concierto de sonido algo opaco y poco claro esta vez (de momento el grupo es mejor en sala pequeña), pero al que pocos más peros se pudo poner: fue uno de los más concurridos del Escenario Thunderbitch y Diego llega a botar más y más alto y se habría matado. Fotos: Adrián Morote, excepto Kings of Leon, por Jota Martínez.

Jess Glynne competía con Kings of Leon con bastante público y su habitual set de música pop cercana al soul y al disco, muy orgánico, y aderezado con la colaboración vocal de dos coristas, un chico y una chica. Entre las sorpresas de su set inaugurado con las comercialotas ‘Hold my Hand’ y ‘No One’, no esperaba la recuperación de su hit con Macklemore y Rudimental, ‘These Days’. Un amor de canción. Todo lo contrario que La Zowi gritando “La Zowi Puta” cada dos por tres en su concierto lleno de bases de trap monótono pero también superganchos y canciones recordables desde la primera escucha. Asistieron a su concierto aproximadamente medio millar de personas que pasaban olímpicamente de Kings of Leon, pero muchas se sabían esas letras llenas de tacos y referencias a la mala vida de memoria. Acompañada de un MC y dos bailarinas que dijo haber sacado de la calle, apeló en sus “speeches” reiteradamente a sus propias letras. “¿Tu vida vale más que la de ellas?”, preguntó en uno de los temas refiriéndose a las chicas, coqueteando por raro que lo parezca con el cine quinqui y la canción social.

A la misma hora que La Zowi volvía a poner sobre la mesa el valor artístico y social de la música urbana española, arrasaban Kings of Leon en el Escenario Las Palmas, tras haber tenido que cancelar hace unos años a causa de las fuertes ráfagas de viento. El público asistente, especialmente el extranjero, los sigue queriendo igual, y se vieron largas y rápidas carreras para disfrutar del todo de canciones de su set como ‘Sex on Fire’, interpretada hacia la mitad, y con absoluta profesionalidad. El grupo, parco en palabras y austero en proyecciones y montaje, ofreció su clásico concierto sobrio, profesional y también por tanto algo predecible y formulaico. “Que Dios os bendiga”, indicó en un momento su apuesto líder, apelando a su propio conservadurismo.

Kings of Leon, en su autoconciencia como cabeza de cartel, se pasaron de tiempo donde Lana del Rey se quedó corta, ofreciendo uno de los conciertos más concurridos de todo el FIB 2019; y también se excedió de tiempo el único miembro de Klangkarussell que decidió visitarnos para hacer una sesión. Mientras se anunciaba por pantallas que Joakim pasaba al escenario grande, porque Bakermat había cancelado; Tobias Rieser pinchaba remezcladas canciones propias como ‘We Want Your Soul’ y ‘Sonnentanz’, y finalmente ajenas como ‘Right Here Right Now’ de Fatboy Slim. Una sesión que habría pegado de cierre gracias a su apego al techno.

Fatboy Slim también fue una reivindicación en la sesión de cierre de los dj’s de Razzmatazz, Fuego, Buenavista y Perotútehasvisto. Ahora que el español triunfa en el mundo, la parte de las noches de música urbana de la sala fue masiva y muy bailada cuando sonaron pistas como ‘Fiebre’ de Bad Gyal o el pionero ‘Papi chulo’, evolucionando después la sesión hacia el pop de Human League, Dua Lipa, Kylie o Britney Spears, y cerrándose finalmente el set con ‘Eternal Flame’ de Bangles.

Sea Girls se habían quedado el preciado concierto del atardecer en el Escenario Thunderbitch mientras You Me At Six actuaban en el escenario grande. Rock en busca del momento épico hasta el punto de que su cantante se marcó un a capella de ‘Damage Done’ antes de interpretarla y lanzarse al público cual Lana del Rey. Blossoms ofrecían un concierto animado por luces de neón, con canciones más enfocadas a los teclados como ‘I Can’t Stand It’ y otras más hacia el rock americano, como ‘Blow’, la cual contó con toda la participación popular hacia el final. Otras canciones incluso presentaban un ramalazo disco, como era el caso de ‘Your Girlfriend’, gracias a su bajo, y en sintonía con los ajustadísimos pantalones setenteros rosas de su andrógino cantante.