Kimbra se busca a sí misma dentro de una balada deconstruida

Kimbra, a la que recordarás por cantar con Gotye uno de los mayores éxitos de la década pasada, ‘Somebody that I Used to Know‘, y también por álbumes de art-pop tan interesantes como ‘The Golden Echo‘, continúa con su carrera y ha anunciado la llegada de su cuarto álbum de estudio, que recibe el título de ‘A Reckoning’ y sale el 27 de enero.

En su nuevo trabajo, Kimbra colabora con Ryan Lott, integrante de los interesantísimos Son Lux, y aborda temas como el «medio ambiente, el feminismo, la raza, la salud o el patriarcado» a través de «los ojos de una Madre arquetípica». Musicalmente Kimbra nunca ha sonado tan «independiente» como lo hace en ‘A Reckoning’, según nota de prensa. Algunas de sus inspiraciones han sido las «bandas sonoras» y los «mundos de la música electrónica e industrial».

- Publicidad -

Tampoco ha sonado nunca Kimbra, en su nuevo álbum, tan «confesional y vulnerable», y en estos términos podemos hablar también del primer adelanto, ‘Save Me’, una balada al piano deconstruida que recuerda al trabajo de Son Lux en su tratamiento de pianos y efectos electrónicos, pero que también podrían haber firmado los primeros These New Puritans.

En ‘Save Me’, Kimbra busca a alguien que la «salve de sus inseguridades» a la vez que explora «las dos realidades internas que pueden estar presentes a la vez» en el ser humano, como «el caos y la contemplación, o la ira y la fuerza de la vida quieta».

- Publicidad -

Una canción «reflexiva» como parece que va a ser el resto del álbum, siempre según nota de prensa, y cuyo videoclip ha sido rodado en Islandia, donde la neozelandesa «busca sanar su relación consigo misma, con otras mujeres, y con la Madre Tierra».