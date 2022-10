¿Cuál será el gran clásico de ‘Midnights’ de Taylor Swift?

Las cifras cantan: ‘Anti-Hero’ es un hit monstruoso, número 1 global en Spotify e inminente número 1 directo en Reino Unido, Estados Unidos y varios países más. Sin embargo, no parece haber levantado demasiado entusiasmo en los mentideros, en particular. Después de que hitazos en su momento como ‘Look What You Made Me Do’, ‘ME!’ o ‘You Need to Calm Down’ hayan caído en el olvido en favor de ‘Delicate’, ‘Lover’ o incluso ‘august’, nos atrevemos a aventurar cuál podría ser el «sleeper» de ‘Midnights‘. ¿Por qué canción de este disco de Taylor Swift votarás a finales de año?

«‘Vigilante Shit’ no es mi favorita, le veo algún aspecto fallido, pero cada vez me parece más la canción que puede despuntar a la larga: en directo, cuando la gente haga sus playlists… porque mantiene lo más interesante de la identidad sonora del disco, los bajos “Reese bass”, así como siniestros, y la letra tiene más miga: es el retrato de un personaje en busca de venganza, por lo cual tiene más poso: es la Taylor Swift que crea imágenes interesantes y muchos de los versos son chulos. No sé si era una búsqueda consciente de imitar un poco a Billie Eilish, pero con ese tipo de canción va a conectar con un sector del público al que ese tipo de canciones le gusta muchísimo. Puede pasar a su legado a largo plazo entre muchas que van a caer en el olvido echando leches». Jaime Cristóbal.



«Es difícil saber qué canción de ‘Midnights’ será la más recordada. El nuevo disco de Taylor Swift no tiene un single claro, ni tampoco nada que deslumbre en sus primeras escuchas. ‘You’re On Your Own Kid’ es, a priori, la que más me interesa, y a la que más me apetece volver. Melódica y temáticamente es inevitable vincularla a ‘Red’ -su mejor álbum-, pero con la evolución como letrista que demostró en ‘folklore’ y ‘evermore’.

La cantante narra sus experiencias personales y amores no correspondidos desde que era una adolescente hasta hoy. Con un sonido alt-pop -donde destaca su elegante progresión- y plagada de autorreferencias, la Taylor actual reflexiona sobre su vida y abraza a sus versiones pasadas con la certeza agridulce de ahora saber que en todas las dificultades que puedan surgir, al final, todo lo que tiene es ella misma». Fernando García.



«Poca gente parece haberse dado cuenta de que la canción más escuchada de Taylor Swift, por mucha diferencia, es ‘I Don’t Wanna Live Forever‘ con Zayn para la banda sonora de ’50 sombras más oscuras’. Todo ‘Midnights’ es un medio tiempo electrónico similar, que persigue esa atmósfera nocturna, opresiva y nostálgica. Aunque ‘Anti-Hero’ amenaza con ser todo un «grower» para los más escépticos, las cifras de ‘Lavender Haze’ cantan y ‘Bejeweled’ ha cumplido por completo su cometido de llamar la atención sobre una producción que había pasado desapercibida pero tiene mucho potencial; me quedo con ‘Question…?’

Todas las cosas que odio de Taylor Swift están aquí: su voz doblada en el estribillo generando un efecto que es un misterio que no resulte desagradable a más gente, el amor tóxico, en este caso dando la murga a un ex del año de la pera preguntándole por la otra… Pero todo eso da igual cuando la canción funciona, y esta lo hace gracias a un estupendo sentido narrativo que atrapa por todo lo que tiene de intrigante. Taylor lanza sus múltiples preguntas ansiosa, a veces más hablando que cantando, mientras la música minimalista y la caja de ritmos lo-fi se dedican a generar la misma intranquilidad». Sebas E. Alonso.



«Aunque ciertamente está más cerca de ‘Reputation’ que de ‘folklore’ o ‘1989’, me ha gustado ‘Midnights’ más que a mis compañeros. Creo que contiene grandes canciones como ‘Sweet Nothing’, ‘Labyrinth’, ‘High Indefility’, ‘Maroon’, ‘The Great War’, ‘You’re On Your Own Kid’ o el single ‘Anti-Hero’, y que desde luego cuenta con el mejor cierre que haya tenido un disco de Taylor: ‘Mastermind’, que escojo no solo por esto o por el casi-plagio que se hace Antonoff de ‘Supercut’, sino porque sintetiza muy bien la esencia del disco… y casi que de toda su carrera.

En ‘Mastermind’ nos acercamos a eso que ya vimos en el documental ‘Miss Americana’: que ella no es ni la novia cándida de América ni la calculadora y vengativa esfinge, sino algo que está en medio. Taylor toma toda esa visión que hay sobre su persona (y a la que desde luego ha contribuido) e ironiza sobre ella, teniendo toda la letra un singular poso de autenticidad, especialmente el confesional puente: “no one liked to play with me as a little kid / so I’ve been scheming like a criminal ever since / to make them love me and make it seem effortless”. Por si fuera poco, todo esto lo usa para crear una canción de amor como ella bien sabe hacer, y además adoptando la faceta de storyteller que tanto brilló en su saga folk. Digo “storyteller” aquí porque, aunque esté cantando sobre el inicio de su relación actual, Taylor puede maquinar pero no tiene poderes mágicos… no obstante, viendo sus cifras de streaming, cualquier día nos da la sorpresa». Pablo Tocino.