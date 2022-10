Jerry Lee Lewis muere a los 87 años

Jerry Lee Lewis, conocido por éxitos como ‘Great Balls Of Fire’ y ‘Whole Lotta Shakin’ Goin’ On’ y más infamemente por contraer matrimonio con su prima de 13 años cuando él tenía 22, ha fallecido a los 87 años. La noticia ha llegado a través de Associated Press y se ha producido en la misma semana en la que TMZ había anunciado su muerte erróneamente. No se ha revelado ninguna causa, pero se sabe que Lewis, apodado ‘The Killer’, ha lidiado con varias enfermedades durante estos últimos años.

Nacido en Louisiana, Lewis empezó a tocar música con sus primos desde una edad temprana. Estudió a los músicos de blues durante su juventud, consiguió un trabajo como músico de estudio en Sun Records en 1956 y, eventualmente, llegó a encontrarse en una sesión junto a Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins. Estos fueron apodados como el «Cuarteto del millón de dólares».

Lewis no encontró el éxito con sus primeras grabaciones, pero fue en 1957, durante el show de Steve Allen, cuando su reputación como bestia del piano floreció. En 1958 ocurrió uno de los episodios más célebres de su carrera, cuando incendió a propósito un piano mientras tocaba ‘Great Balls Of Fire’, solamente para probar que Chuck Berry debería haber sido el que actuase antes que él, y no al revés.

Ese mismo año Jerry Lee Lewis ya era una estrella internacional, pero cuando los periodistas le preguntaron por la edad de su nueva mujer, Myra Gale Brown, todo cambió para él. Brown era prima tercera de Lewis y por aquel entonces ella tenía 13 años y él 22. Lee le dijo a la prensa que Brown tenía 15, pero los reporteros descubrieron su edad real y la noticia dio la vuelta al mundo. Tanto los medios, como la audiencia y la industria dejaron de lado al famoso pianista, resultando en la cancelación de conciertos y en la reducción de tiempo en la radio.

Su carrera no terminó ahí. Lewis continuó publicando música de manera regular, su disco de 1964 ‘Live at the Star Club, Hamburg’ fue críticamente aclamado y durante la siguiente década persiguió una carrera como músico de country y gospel, llegando a conseguir tocar por primera vez en el Grand Ole Opry en 1973, el programa radiofónico de country más antiguo de Estados Unidos. Su álbum más vendido llegó en 2006 con ‘Last Man Standing’, que incluía colaboraciones con Neil Young, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Keith Richards, Jimmy Page, Little Richard, y otros. Lanzó su último disco en 2014 bajo el nombre de ‘Rock and Roll Time’.

Jerry Lee Lewis tuvo una vida turbulenta, frecuentemente relacionado con problemas legales y polémicas. Además, siempre fue sincero con su abuso del alcohol y las drogas. En 1976 disparó accidentalmente a Butch Owens, su bajista, en el pecho, pero Owens sobrevivió. Ese mismo año, fue arrestado por presentarse a las puertas de Graceland con un arma y por tirar una botella de champán a través de la ventana del coche. Además, la revista Rolling Stone condujo un reportaje de investigación centrado en las muertes de dos de sus esposas, Jaren Gunn Lewis y Shawn Michelle Stephens Lewis. La primera se ahogó en una piscina en 1982, mientras que la segunda falleció a causa de una sobredosis accidental en 1984.