Alice Wonder es capaz de cualquier cosa en ‘¿Quién soy?’

Alice Wonder ha sido una de las mayores sorpresas de los finalistas aceptados en Benidorm Fest y no nos sorprendería tanto que incluso se proclamase ganadora. Ya tiene un público fiel, 100.000 seguidores en Instagram antes del primer programa, hace tiempo que tiene un nombre en la industria (agotaba entradas en Madrid hace ya 3 años), y las posibilidades escénicas para su proyecto son infinitas.

La artista Alicia Climent Barriuso, pues ese es su verdadero nombre, suele triunfar con baladas de corte electrónico influidas por nombres como James Blake. Sin embargo, a lo largo de su carrera se ha acercado a diferentes estilos, de hecho recientemente la hemos escuchado cantar en un tema más pop junto a GMEZ, y su último disco escondía toda una joya perdida como era ‘¿Quién soy?’, que hoy seleccionamos como «Canción del Día».

El disco ‘Que se joda todo el mundo’ recopilado este año incluía canciones que se habían ido dando a conocer como la titular, ‘No te vayas’ o ‘Por si apareces’, que supera ya los 7 millones de streamings. Pero era ‘¿Quién soy?’ la producción más avanzada.

Presentada en sus conciertos desde mucho antes de su edición, y finalmente estrenada formalmente hace ahora un año, ‘¿Quién soy?’ es una elegante producción de electrónica con restos de tecno y trance, redondeada por la productora L’Voix, aquí tan importante que incluso aparece como featuring.

La identidad es obviamente el tema en este corte, en el que Alice Wonder revisita a su yo de niña, tan solo para reconocer que no se reconoce en absoluto ya. Harta de las mismas preguntas “de todas esas chicas, de todos esos chicos” y de un mundo que no para de decepcionar, la artista habla de “saltar”, de «caer o hacia arriba o hacia abajo», y de no saber si volverá a casa “sana y salva” tras tanta perdición: “Ella sabe que yo siempre vuelvo salva / Pero sana es una cosa que no puedo jurar”.