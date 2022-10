Las mejores canciones del momento: octubre 2022

Renovamos nuestra playlist de lo mejor del mes con algunas de las canciones que aparecerán en lo mejor de 2022 para nuestra redacción, como es el caso del single principal del último disco de Tegan and Sara, ‘Bulerías de un caballo malo’ de la revelación Ralphie Choo o el tema que presentaba el segundo disco de Ginebras, aún por salir, ‘Alex Turner‘.

- Publicidad -

Han sido «Disco de la Semana» en JENESAISPOP las últimas entregas de Rigoberta Bandini, Sudan Archives, Tove Lo o Shygirl. También hemos disfrutado los discos de Yeah Yeah Yeahs, Airbag, The 1975, Bibio o Viva Suecia, y estaremos atentos a los próximos lanzamientos de Caroline Polachek, Rihanna, Paramore o Los Punsetes.

Todo ello sin olvidar nuevos singles de discos antiguos (Kendrick Lamar) o joyas perdidas de los participantes de Benidorm Fest (Alice Wonder). Entre las recientes revelaciones, Rumia, Crawlers o la explosión en popularidad de Soto Asa.

- Publicidad -

Rigoberta Bandini / Canciones de amor a ti

Tegan and Sara / I Can’t Grow Up

Tove Lo / Grapefruit

Ralphie Choo / Bulerías de un caballo malo

Caroline Polachek / Sunset

Yeah Yeah Yeahs / Wolf

Sudan Archives / Selfish Soul

Nakhane, Perfume Genius / Do You Well

Kelela / Happy Ending

Bibio, Olivier St Louis / S.O.L.

Christine and the Queens / rien dire

Taylor Swift / Anti-Hero

The 1975 / I’m In Love With You

Airbag / Una pena lo de Mario

Paramore / This Is Why

Viva Suecia / El Bien

Rumia / What a Show

Rihanna / Lift Me Up

Soleá Morente, La Casa Azul, Las Negris / Vamos a olvidar

Omar Montes, C. Tangana / Una y mil veces

- Publicidad -

Doja Cat / Vegas

Kendrick Lamar, Sampha / Father Time

NxWorries, Anderson .Paak, H.E.R., Knxwledge / Where I Go

Meghan Trainor / Made You Look

Ginebras / Alex Turner

Soto Asa / Spaceship

Alice Wonder, L’Voix / ¿Quién soy?

Shygirl / Coochie

Los Punsetes / Ocultismo

Crawlers / Hang Me Like Jesus

Demi Lovato, Royal & The Serpent / EAT ME

Second / Muévete y siente