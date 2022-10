‘Lift Me Up’ de Rihanna no será top 1, al menos de momento

¿Cómo ha sido recibido ‘Lift Me Up’, el primer single de Rihanna en solitario desde la era ‘ANTI’ hace 6 añazos? La recepción ha sido muy buena, pero no espectacular: Taylor Swift continúa dominando el mundo con las canciones de ‘Midnights’.

‘Lift Me Up’ no será número 1 directo en Estados Unidos, ni Reino Unido, ni ningún territorio importante, pero sí probablemente un top 10. La balada más ABBA de Rihanna ha entrado directamente al top 3 del Global de Spotify, según los datos del pasado viernes. Después ha bajado al número 9 según los datos del sábado, y finalmente al número 13 según los datos del domingo. Sin escalada ni desmoronamiento, hay que recordar que el tema acompaña a la nueva película de “Black Panther”, ‘Wakanda Forever‘, por lo que estos no tendrían por qué ser sus máximos: podría haber remontada.

En cuanto a datos locales, el tema ha sido número 1 en los Spotifys de Sudáfrica, Islandia y Suiza, llegando al top 2 en Reino Unido. En cuanto a Estados Unidos y Francia, dos de sus territorios más importantes, entraba al puesto 4 y en todos los casos está ya a la baja.

En España la canción peleará por ser top 50 o top 75 en el Promusicae de la semana que viene, tras una entrada al puesto 24 de Spotify España que ha durado poco: en su segundo día bajaba al 64.

Queda por ver lo que sucederá en las próximas semanas. Aparte del relanzamiento que supondrá el estreno de la película el 11 de noviembre a nivel mundial, desconocemos si habrá vídeo, actuaciones televisivas o si ni siquiera estamos ante la principal apuesta de Rihanna para este 2022. ¿Habrá otro sencillo en camino de los 2 temas que se barajaban para la BSO de ‘Wakanda Forever’? ¿El verdadero primer single de su próximo largo?