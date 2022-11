Taylor Swift sí desbanca a Bad Bunny en España

‘Midnights’ de Taylor Swift es número 1 en España, desbancando a Bad Bunny, que ha pasado 23 semanas en el número 1 de nuestro país con ‘Un verano sin ti’. Taylor es la única artista que ha conseguido desbancar a Bad Bunny en la lista de álbumes de este año, con la excepción de su ex Harry Styles, en la semana de salida de ‘Harry’s House’.

No es la primera vez que Taylor llega al número 1 de discos en España, pues ya lo consiguió con ‘Lover’, pero en verdad ella es más de top 5 en nuestro país: ‘Red’ y ‘1989’ fueron número 4, ‘Reputation’ número 3 y ‘Folklore’ número 2.

- Publicidad -

Además, todos los temas de la edición estándar del disco Taylor llegan al top 100 de singles, encabezados por ‘Anti-Hero’, que ha alcanzado el número 14.

Este huracán Swift desluce un poco la entrada de ‘The Car’ de Arctic Monkeys al número 3, pero tiene mérito que un disco británico haya llegado tan alto, superando a Feid, Rosalía o C. Tangana, al menos durante una semana.

- Publicidad -

Otras entradas en el top 10 son ‘Love and Oz Vol. 2’ de Mago de Oz en el puesto 5 y la reedición de ‘Honestidad brutal’ de Andrés Calamaro en el puesto 8. Al número 16 llega ‘A Paranormal Evening with the Moonflower’ de Avantasia.

Destacamos también la llegada de dos talentos del pop al top 100: ‘Taking It Back’ de Meghan Trainor en el número 82 y ‘The Loneliest Time’ de Carly Rae Jepsen al puesto 94. Son posiciones modestas para ambas, que han conocido tiempos decididamente mejores: el debut de Meghan llegó a ser número 4 en España, y ‘Kiss’ de Carly, número 20, aunque parezca mentira.

- Publicidad -

La lista de entradas de la semana se completa con ‘Direction of the Heart’ de Simple Minds en el puesto 23, la reedición de ‘Impossible Princess’ de Kylie Minogue en el puesto 25, ‘Oxymore’ de Jean Michel Jarre en el 27, ‘Daimon’ de Warcry en el 37, ‘Move’ de Easy-S y Toteking en el 41, ‘True North’ de A-ha en el 46, ‘Antifragile’ de Le Sserafim en el 54, ‘Queens of the Stone Age’ en el 63, ‘Love Me Not’ de Bon Calso en el 70.