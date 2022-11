La banda sonora de ‘Wakanda Forever’ incluye a Tems, Future, Stormzy…

El tracklist de la banda sonora de ‘Wakanda Forever’ ya ha sido revelado. El lead single del proyecto, como no podía ser de otra manera, es la balada presentada por Rihanna la semana pasada, ‘Lift Me Up’. ‘Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By’ estará disponible este viernes 4 de noviembre.

La segunda canción de Rihanna de la que se había hablado para la película de Marvel, ‘Born Again’, no aparece en la lista de canciones.

Tracklist:

1. Rihanna – ‘Lift Me Up’

2. DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa – ‘Love & Loyalty (Believe)’

3. Burna Boy – ‘Alone’

4. Tems – ‘No Woman No Cry’

5. Vivir Quintana and Mare Advertencia – ‘Árboles Bajo El Mar’

6. Foudeqush and Ludwig Göransson – ‘Con La Brisa’

7. Snow Tha Product & E-40 – ‘La Vida’

8. Stormzy – ‘Interlude’

9. Fireboy DML – ‘Coming Back For You’

10. Tobe Nwigwe and Fat Nwigwe – ‘They Want It, But No’

11. ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K’uj, All Mayan Winik – ‘Laayli’ kuxa’ano’one’

12. OG DAYV & Future – ‘Limoncello’

13. CKay & PinkPantheress – ‘Anya Mmiri’

14. Civilian & Rema – ‘Wake Up’

15. Alemán & Rema – ‘Pantera’

16. DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna & Busiswa – ‘Jele’

17. Blue Rojo – ‘Inframundo’

18. calle x vida & Foudeqush – ‘No Digas Mi Nombre’

19. Guadalupe de Jesús Chan Poot – ‘Mi Pueblo’

