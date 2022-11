Sila Lua no es lo que te parecerá en primera escucha

Este viernes 4 de noviembre Altafonte publica el disco de debut de la cantante Sila Lua. El proyecto de Sila Luaces -nacida en Vigo hace 25 años, residente en Madrid- se ha dado a conocer a través de series como ‘Élite’ (‘Nada‘ suma 1,5 millones de streamings en Spotify) y ‘La edad de la ira’, y también por la reivindicación que de ella ha hecho gente como Julieta Venegas. Esta se enamoró de su tema ‘Quiero llorar’ tan pronto como en 2019 y recientemente Sila Lua ha adaptado el clásico de Julieta ‘Eres para mí‘, añadiendo una estrofa propia y nuevos sonidos.

Es ‘Eres para mí’ una de las canciones que se incluyen en ‘Rompe’, el álbum de Sila Lua que sale mañana. Pero es solo la punta del iceberg. ‘Tanta vida‘, el tema que aparecía en ‘La edad de la ira’ y que también irá en el disco, es un R&B minimalista con toques de James Blake, en el que de repente irrumpe un puente que más bien podría haber aportado Caribou.

Influencias como FKA twigs afloran en su música, tampoco ajena a algún toque de reggaetón, como es el caso del beat de ‘Viaje al fin de la noche‘. Pero aparece de manera muy particular. La sexual canción, cuyo estribillo repite «si consigues que me corra, me caso contigo», oscila de manera improbable entre ‘Yeezus’ de Kanye West y ‘Slow’ de Kylie Minogue.

Otro single reciente es el rítmico ‘Makara’, mucho más influido por la cultura hip hop y los beats orientales, quizá los que la llevaron a telonear a Mala Rodríguez. Pero el álbum nunca pierde de vista cierta unidad, gracias a la oscuridad que impera en cuanto a producción. Este no es un disco apto para el gran público en ese sentido. Agoney o Lola Indigo nunca firmarían ciertas cosas.

‘Rompe’, además, es un disco conceptual que utiliza la figura de «un barco como vehículo para contar el viaje iniciático que la artista se ha dispuesto a emprender. Cual diario de bitácora, cada canción muestra una parada de este viaje». Por eso en «todas las canciones encontramos guiños a la cultura del mar que, además, sirven como metáforas para tratar temas como la independencia, la búsqueda de una misma, la soledad, el desengaño, el amor o la fuerza interior».

Esas independencia y búsqueda de una misma -o también el feminismo- son los temas principales de ‘Patrón’, que escogemos como «Canción del Día» para este jueves. Se trata de otra turbia producción bajo la producción de Mumbai Moon (Marc Seguí, Pimp Flaco, Amaral), que parece retratar en su negritud centenarios de violencia de género.

«Por mis venas corren llantos, maltratos», lamenta en la primera parte de esta colaboración con LaTorre, refiriéndose luego a aquellas que «aguantaron palizas de un mundo que no las quiso». Sila Lua pide que se «aborte la guerra» y sobre todo que «no repitamos el patrón, paremos esto por favor». Destaca el trabajo de cuerdas, en este directo compartido en Youtube, realizado únicamente con un grupo de mujeres músicas.