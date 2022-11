Lingua Ignota llega a su fin y retirará su catálogo

Lingua Ignota llega a su fin. Kristin Hayter, alma pensante de este oscuro proyecto experimental que ha pasado por el Primavera Sound este mismo año, ha anunciado que ya no publicará más discos bajo este alias y que, de hecho, planea retirar su catálogo. Las fechas restantes de su gira de otoño se mantienen en pie.

En un comunicado, Hayter explica que abandona el proyecto de Lingua Ignota por razones de salud mental. En concreto, asegura que tocar las canciones de Lingua Ignota le hace revivir traumas del pasado, y que no quiere que sus «heridas le destruyan». Hayter es superviviente de violencia doméstica.

La artista añade: «Comprometerme con este proyecto ha sido increíblemente doloroso. El año pasado no podía funcionar como persona. Y, desesperada, me permití sanar por primera vez en mi vida. Quiero vivir una vida sana y feliz, y he cambiado tanto yo misma como mi entorno para dejar que entre la luz. Por eso, el arte debe cambiar también. Voy a tomar una nueva dirección con mi música y estoy emocionada por el futuro». Hayter añade que está ilusionada por cantar «himnos» a su público, y que «la revelación se acerca».

El proyecto de Lingua Ignota nació en 2017 y creó un pequeño culto alrededor de su música, de corte religioso/espiritual, y donde caben desde himnos de folk celestiales a bestias de doom metal. ‘SINNER GET READY’, su último álbum, data de 2021.



