Selena Gomez estrena balada y habla sobre su trastorno bipolar

Selena Gomez estrena documental este viernes, ‘My Mind & Me’, en el que documenta los momentos más vulnerables de su vida, como su trasplante de riñón a causa del lupus que padece, o su diagnóstico de trastorno bipolar. Alek Keshishian, que dirigió el mítico ‘Truth or Dare‘ de Madonna, dirige esta cinta rodada durante varios años y que Selena espera ayude a la gente, y que es tan personal que, dice, estuvo a punto de no estrenarla.

Las declaraciones de Selena se producen en Rolling Stone, donde la autora de ‘Rare’ es portada en el mes de diciembre, y donde profundiza sobre las vivencias que más han marcado su vida, especialmente su trastorno bipolar, que le llevó a sufrir un episodio de psicosis antes de ser diagnosticada.

En la entrevista, Selena revive los periodos de depresión que sufrió en torno al año 2015, cuando podía pasar semanas o meses sin salir de casa, postrada en su cama. En un punto de su vida empezó a escuchar voces y llegó a pasar meses hospitalizada en un «estado de paranoia» tal que sus amigos no eran capaces de reconocerla. Selena pensaba que todo el mundo conspiraba en su contra. Después, Gomez empezó a salir poco a poco de su paranoia, recibió su diagnóstico y empezó su tratamiento, que le llevó a probar varios tipos de medicación hasta que dio con la dosis adecuada.

En otro punto de la charla, Selena se sincera sobre lo diferente que es su vida a como ella se la había imaginado. La cantante pensaba que estaría casada cuando cumpliera 25 años pero que esto no ha sido así y que lo acepta. Por otro lado, la autora de ‘Lose You to Love Me’ señala que la medicación que está tomando hará que le sea casi imposible engendrar hijos, pero que «como sea que deba tenerlos, los tendré».

A la vez que Rolling Stone ha publicado su charla con Selena, la cantante ha estrenado ‘My Mind & Me’, la balada que acompaña el lanzamiento de su documental.