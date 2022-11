Agoney, lo más visto del Benidorm Fest

Días después de la primera aproximación al Benidorm Fest, hay un claro ganador por el momento, y ese es Agoney. Como comentábamos en la correspondiente crónica, fue de los pocos en coreografiar la actuación y presentar algo parecido a un número, pese a que recordamos que todavía no se han dado a conocer las canciones con que los aspirantes concurrirán en Eurovisión. Él se preparó algo para ‘Cachito’ y el público ha respondido, al menos en Youtube.

La presentación de Agoney es la más vista de las 18 que se presentaron en esta suerte de gala 0 de Benidorm Fest, con más de 110.000 visualizaciones, casi doblando a Sharonne, quien ocuparía el segundo lugar con su popurrí. La mayoría inmensa de aspirantes oscila entre 30.000 y 40.000 visualizaciones, ocupando las últimas posiciones los catalanes Siderland y Meler.

Estos datos no significan muchísimo por varias razones: es muy pronto, las cifras son bajas y no hay realmente ningún viral significativo. Insistimos en que ni siquiera se conocen los temas que van a interpretar, tan solo sus títulos. También hay que recordar que Rigoberta Bandini tenía los vídeos más vistos en la red el año pasado, pero no ganó Benidorm Fest.

Sin embargo, estos datos sí dan una idea del nivel de popularidad de cada uno, y de la aceptación que han tenido dichas actuaciones entre la audiencia. Agoney, que además es quien tenía más oyentes en Spotify de partida, parece salir con una minúscula ventaja, y además pinta a que, como mínimo, va a salir beneficiado de presentarse al certamen.

Visualizaciones del primer Benidorm Fest tras 4 días:

1.-Agoney 112.000

2.-Sharonne 61.000

3.-Alfred 46.000

4.-Sofía Martín 45.000

5.-Blanca Paloma 43.000

6.-Megara 39.000

7.-E’Femme 39.000

8.-Famous 37.000

9.-Fusa Nocta 36.000

10.-Alice Wonder 34.000

11.-Twin Melody 31.000

12.-Karmento 29.000

13.-Rakky Ripper 25.000

14.-Aritz Aren 25.000

15.-Jose Otero 21.000

16.-Vicco 17.000

17.-Siderland 16.000

18.-Meler 15.000

Oyentes mensuales y seguidores, antes de BF:

