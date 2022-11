Beyoncé se disfraza de anciana y se ríe de la espera por sus vídeos

Demasiado tarde para incluirla en el especial «10 fotos que no debiste perderte» de Halloween 2022 llega una de las instantáneas más esperadas cada año, la de Beyoncé. La autora de ‘RENAISSANCE‘ y su familia se han disfrazado de la familia de ‘The Proud Family‘, serie animada estadounidense que narraba la vida de una familia humilde afroamericana, y que se emitió originalmente de 2001 a 2005, con sintonía cantada por las propias Destiny’s Child y Solange.

A Jay-Z le ha venido fenomenal disfrazarse del padre de la familia: prácticamente va de sí mismo. Al contrario que Beyoncé, que se ha disfrazado de la abuela Suga Mama, lo cual es gracioso porque Knowles tiene una canción llamada precisamente ‘Suga Mama’. El «mindfuck» viene después cuando descubres que la persona que va disfrazada de Trudy, madre de la familia, también es Beyoncé. Alguien en 2017 adivinó que Beyoncé se podría disfrazar de ‘The Proud Family’ por Halloween, pero no dio en el clavo con los personajes que adoptaría cada integrante de la familia, ni mucho menos que Bey haría doblete.

Y aún no hemos mencionado lo mejor: el disfraz de Beyoncé, a la cantante le ha servido para reírse del asunto de los vídeos de ‘RENAISSANCE’ que no terminan de llegar, y que sus fans siguen esperando como agua de mayo. Se supone que hay una película en camino, pero es noviembre, el disco salió en julio, y siguen sin haber noticias concretas. Parkwood Entertainment, sello de Bey, cree que, para cuando llegue la película, ya estaremos todos más viejos que Suga Mama.

me me

when that when that

RENAISSANCE RENAISSANCE

digital visual

dropped drop pic.twitter.com/c79Bs2P4su

— Parkwood Entertainment (@parkwood) November 4, 2022