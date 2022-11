Como cada año, Halloween ha dejado un montón de disfraces imaginativos en el mundo de las celebridades. Mientras algunas se han limitado a cubrirse de sangre sin más en un Stories, como Billie Eilish, otras han desplegado toda su imaginación.

Lizzo ha dejado al mundo desconcertado subiendo varias imágenes disfrazada de Miss Piggy. Lo mejor son los vídeos en movimiento, que dejan un importante grado de inquietud. Más clásica, pero muy conseguida, ha sido la opción de Demi Lovato junto a su pareja Jutes, que aparece en algunos de los créditos de ‘Holy Fvck‘.

Entre las que han aprovechado para ponerse guapas hay que destacar el modelo de Nicki Minaj como «Cenicienta», con el culo al aire, que ella ha decidido renombrar de Cinderella a «Chunderella».

Y otra que ha optado por un modelo con el culo al aire ha sido Cardi B, que ha presentado en distintas fotos distintas opciones como Marge Simpson. En una de las instantáneas, al final hay un vídeo en el que desfila por su casa, y esa es la mejor forma de ver qué tal queda un disfraz sin los correspondientes filtros.

Una de las más originales ha sido Rosalía, que se ha rebautizado como la «Asukalía». Sus influencias orientales la han llevado a disfrazarse de Asuka Langley de la serie de anime ‘Neon Genesis Evangelion’. Aunque ella no lo ha compartido, siempre tan celosa de su intimidad, su novio Rauw Alejandro se ha disfrazado de Shinji, a su vera.

Mientras Harry Styles se disfrazaba de Danny Zuko de ‘Grease’ para realizar una versión de ‘Hopelessly Devoted to You’ en homenaje a Olivia Newton-John, Shakira no ha preparado uno sino muchos disfraces de Halloween durante todo el fin de semana «solo para ver a sus hijos sonreír».

Otras celebridades que se han disfrazado han sido Halsey (¿’Black Swan‘, quizá?), Christina Aguilera, Megan Thee Stallion, Kali Uchis o Madonna, si es que acaso el Instagram de esta última no es un susto continuado. Por último, pero no menos importante, comienza la campaña de reconquista de las listas navideñas de ‘All I Want for Christmas Is You‘ y la red se llena de memes al respecto. La propia Mariah Carey advierte de ello vestida de bruja y subida en una bicicleta, consciente de que su villancico estrella, escrito de su puño y letra, ya es de nuevo su canción más escuchada en Spotify.