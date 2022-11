Esta noche se ha celebrado la ceremonia de Los40 Music Awards en el WiZink Center de Madrid. Rosalía ha sido la «gran triunfadora» de la noche, si bien apenas se ha llevado tres premios de los siete a los que aspiraba (Mejor álbum, Mejor concierto, Mejor artista global), frente a los dos obtenidos por los siguientes artistas más premiados, David Guetta (Mejor productor, Mejor colaboración) y Ava Max (Mejor artista, Mejor videoclip). Como apunta la nota de prensa, los premios han estado «muy repartidos»: prácticamente han salido a uno por artista.

La propia Rosalía ha abierto la ceremonia -que ha durado 4 largas horas- con una nueva interpretación de ‘LA FAMA’ y ha dejado una de las imágenes de la noche cuando ha recibido el premio a Mejor artista global -que es nuevo- de mano de Pedro Almodóvar.

Aunque, para imagen, la que ha protagonizado Anitta cuando ha perreado a Isabel Díaz Ayuso durante la actuación de ‘Envolver’, ante la mirada de, entre otros, Samantha Hudson y Belén Esteban, que estaban sentadas muy cerca de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La cara de Ayuso es una mezcla de diversión y «tierra, trágame, o llévate a Anitta ahora mismo».

En otro gran momento de esta noche eterna de premios, que nadie se explica por qué siguen durando cuatro horas, en un momento de euforia rocanrolera a YUNGBLUD le ha dado por subirse a la mesa donde estaba sentada la misma Belén Esteban. El cantante ha desparramado la cubitera de hielo y ha provocado la huida de varios comensales, pero no de Esteban, que ha permanecido sentada.

La gala ha contado con otra actuación muy esperada, la de Chanel, que ha presentado ‘TOKE‘ por primera vez en directo. Además, Manuel Turizo ha cantado ‘La Bachata‘, número 1 actual de singles en España, y Aitana ha hecho un «medley» de ‘Otra vez’, ‘Formentera’ y ‘Mariposas’ con sangiovanni. Especialmente explosiva ha sido la actuación de ‘DISCOTEKA’ de Lola Indigo y María Becerra, desde luego más que cualquier otra vista durante la ceremonia. Así queda el palmarés:

Ganadores de la categoría España

Mejor artista o grupo: Dani Fernández

Mejor Artista o Grupo Revelación: Leo Rizzi

Mejor Álbum: Motomami de Rosalía

Mejor Canción: Música Ligera de Ana Mena

Mejor videoclip: 360 de Marc Seguí

Mejor artista o Grupo en directo: Lola Índigo

Mejor Colaboración: Formentera de Aitana y Nicki Nicole

Mejor Artista o Grupo Urbano: Maikel de la Calle

Mejor Festival, Gira o Concierto: Motomami World Tour de Rosalía

Artista ‘Del 40 al 1’: Chanel

Ganadores de la categoría Internacional

Mejor Artista o Grupo: Ava Max

Mejor Artista o Grupo Revelación: Yungblud

Mejor Álbum: Harry’s House de Harry Styles

Mejor Canción: Enemy de Imagine Dragons

Mejor Videoclip: Maybe You’re the problem de Ava Max

Mejor Artista o Grupo en Directo: Dua Lipa

Mejor Colaboración: Crazy What Love Can Do de David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson

Mejor Artista o Productor Dance: David Guetta

Ganadores de la categoría Global Latina

Mejor Artista o Grupo: Anitta

Mejor Artista o Grupo Revelación: Tiago PZK

Mejor Álbum: Dharma de Sebastián Yatra

Mejor Canción: La Bachata de Manuel Turizo

Mejor Videoclip: Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro

Mejor Artista o Grupo en directo: María Becerra

Mejor Colaboración: París de Morat y Duki

Mejor Artista o Productor Urbano: Bizarrap

Mejor Festival, gira o concierto: De adentro pa afuera tour de Camilo

Premios Golden 2022

Premio Golden a Manuel Carrasco

Premio Golden a Pedro Almodóvar

Premio Golden a Leiva

Premio Golden a Juanes

Premio Golden a Rosalía







aitana