Fever Ray anuncia nuevo álbum, ‘Radical Romantics’

Fever Ray ha dado los detalles de su nuevo álbum, que lleva por título ‘Radical Romantics’ y sale el 10 de marzo a través de Mute. Aparte del single ‘What they Call Us‘ incluye el segundo adelanto, ‘Carbon Dioxide’ y, además, el disco cuenta con la participación de dos pesos pesados como son Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails, entre otros.

Entre los colaboradores de ‘Radical Romantics’ se encuentran también Nídia, Johannes Berglund, Peder Mannerfelt, Pär Grindvik, Martin Falck y, por supuesto, Olof Dreijer, hermano de Karen Dreijer (Fever Ray) y compañero de la artista en The Knife, quien co-escribe ‘What they Call Us’.

‘Carbon Dioxide’ es una producción decididamente machacona y uptempo que bordea el electroclash y el sonido ravero, pero siempre desde la sensibilidad (y la voz) de Karen Dreijer, quien canta sobre absorber el «dióxido de carbono» de un amor que no quiere perder.

El tracklist de ‘Radical Romantics’ incluye 10 temas, los listados a continuación. ‘Plunge‘, el último álbum de Fever Ray, salió en 2017.

01 What They Call Us

02 Shiver

03 New Utensils

04 Kandy

05 Even It Out

06 Looking for a Ghost

07 Carbon Dioxide

08 North

09 Tapping Fingers

10 Bottom of the Ocean