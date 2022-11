Dua Lipa niega sorpresa en Qatar: “cuando respeten los derechos humanos”

Dua Lipa ha acudido a las redes sociales para negar que vaya a actuar en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol de Qatar. Al parecer, en las últimas horas hay cierta expectación por que pueda hacerlo por sorpresa, y la autora de ‘Future Nostalgia’ no va a dejar que el chascarrillo siga circulando.

En un Stories de Instagram ha escrito que ni va a hacerlo ni ha estado en negociaciones. Y a pesar de las especulaciones que ha habido en torno a sus propias opiniones políticas en el pasado, en este caso Dua Lipa ha sido tajante: “No actuaré y no me he involucrado en ningún tipo de negociación para actuar”.

- Publicidad -

Continúa: “apoyaré a Inglaterra desde la distancia y estoy deseando visitar Qatar en cuanto hayan cumplido con los derechos humanos con que se comprometieron cuando se hicieron con el derecho a organizar la Copa del Mundial”. Un guiño al público LGTB+ que tanto ha seguido a Dua Lipa, y que tan atónito está asistiendo a esta celebración internacional en un país en el que no se respetan los derechos humanos.

El pasado mes de octubre, los capitanes de las selecciones de 8 países europeos anunciaron que jugarían portando brazaletes en apoyo de la comunidad LGTB+, pero entre ellos no está España. Las selecciones solidarias con la comunidad LGTB+ han sido Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza, Gales e Inglaterra. En los últimos días, la idea que se baraja es que se porte un brazalete en apoyo a todos los derechos humanos, dado el gran número de muertos que se han dado en condiciones laborales lamentables, para la construcción de estadios en Qatar.

- Publicidad -