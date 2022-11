Karol G se apropia de ‘CAIRO’ en su nuevo vídeo

Karol G ha escogido un domingo cualquiera para estrenar nuevo single. ‘CAIRO’ es el nuevo dembow que presenta la colombiana con la producción de Ovy on the Drums, su aliado también en ‘PROVENZA‘, ‘Tusa’, ‘MAMII’, ‘BICHOTA’, ‘SEJODIOTO’, largo etcétera.

‘CAIRO’ tiene poco misterio: es otra de esas composiciones que traen la firma melódica de Karol G, mientras el beat incorpora percusiones tipo cazuela que lo hacen sonar más orgánico que de costumbre. Sobre esta base, Karol rima sus típicas frases coquetas, de «juré que no me iba a coger de ningún culito / y aquí me tiene’ hablándote bonito» a «no estoy enamora’ pero falta poquito».

Es también noticia el videoclip de ‘CAIRO’, que se ha rodado en la capital de Egipto. Era un sueño de Karol G, que ha logrado cerrar las calles de El Cairo e incluso algunos de sus puntos turísticos, como las pirámides, para el rodaje de este videoclip dirigido por Pedro Artola, otro colaborador habitual.

En Instagram, la colombiana ha explicado: «Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: Cerrar las Calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón!»

En el texto, Karol añade. «Ese momento majestuoso cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, YA ERA UNA REALIDAD, lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida !!! Cumplir sueños mientras trabajo y le cuento al mundo sobre ellos, no tiene precio».