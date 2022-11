La familia de Amaia Montero confirma que «va mejor y está bien»

Justo hace un mes, el pasado 14 de octubre, Amaia Montero subía una fotografía en blanco y negro a Instagram que alarmaba a todos los fans de la cantante, debido a su triste y seria expresión y a una desesperanzadora frase que publicó junto a la imagen: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?». Horas más tarde, publicó un fragmento de su canción de 2018, ‘La Boca Del Lobo’, y no se ha sabido nada de ella desde entonces, a excepción de sus actualizaciones musicales en Tik Tok.

Hoy, la familia de Montero ha podido dar las últimas noticias sobre el estado de la cantante. Según informa El Español, Amaia Montero «va mejor y está bien». Esta tiene en mente retomar su actividad profesional cuanto antes, sin dar más importancia públicamente a los dos últimos posts de su Instagram. De momento, el «mayor refugio y motivación» de la artista sería su próximo trabajo musical.

Socialité, el programa televisivo de María Patiño, también se ha puesto en contacto con los más cercanos a la cantante y ha averiguado que esta se encuentra en Irún, acompañada de su madre y sus hermanas. A principios de octubre, Leire Martínez se sinceraba en el mismo programa sobre la excantante de La Oreja de Van Gogh: «Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos… La admiro y la respeto profundamente».

