Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha concedido una entrevista al programa Socialité de Telecinco donde ha hablado públicamente sobre su relación con Amaia Montero. La cantante original de La Oreja abandonó la formación en 2007 y la polémica por una supuesta rivalidad entre ambas nunca ha dejado de estar en al aire, a veces alimentada públicamente por la propia Amaia, por ejemplo, cuando, en 2020, criticó que Leire firmara a fans CDs de los primeros años de La Oreja, en los que la vocalista era Amaia, cosa que ella no haría «por pura honestidad y respeto».

En la entrevista, Leire aborda brevemente el asunto de los discos firmados. Dice que “el disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme», pero también apunta que «yo hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante”.

- Publicidad -

Por otro lado, Leire explica por qué ha solido mantenerse al margen de la polémica. “No me gusta pronunciarme con temas sobre Amaia porque no me gusta generar fuegos. Todo lo que no es razonable y normal no es agradable, pero intento estar la margen porque no es mi guerra. Yo vengo a trabajar». Leire confirma que «se han dicho cosas que no me han gustado», pero que su relación con Amaia es «correcta», si bien «no hay una relación más allá», y explica que, por este motivo, no ve posible una colaboración entre ambas, cuando el entrevistador le plantea esta posibilidad.

Sin embargo, Leire sí empatiza con Amaia. «Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos… La admiro y la respeto profundamente». No obstante, la cantante asegura que le «hubiera gustado haberme sentado con ella a tomar un café y que me contara su experiencia», pero que no ha surgido.

- Publicidad -

Leire también ha recordado sus complicados inicios en La Oreja: «Pasar del anonimato a que la gente te conozca y opine de ti pues no agrada. Fue inevitable que mi círculo cercano leyera todo lo que se decía y les pedí que no miraran nada. Yo no es que no quisiera saber, quería protegerme. Siempre va a haber alguien que prefiera a Amaia, pero esto no es una competición. Ella es ella con todo su mérito y con todo lo que ella hizo, y yo soy yo. Miro hacia adelante. No voy a decir que no me planteara dejarlo, pero en firme nunca». Leire ha hablado sobre el parecido entre su voz y la de Amaia: «Mis compañeros estaban acostumbrados a un tipo de cantante y de voz y me pedían y buscaban eso en mí. Si de inicio yo hubiera aportado una personalidad distinta quizá la gente no lo hubiera aceptado”.

Por su parte, Amaia no se ha pronunciado sobre las palabras de Leire. En Instagram sí ha publicado un post con el audio de ‘Tan guapa’, bonus track incluido en el álbum de La Oreja de 2016 ‘El planeta imaginario‘, y ha dado las gracias a su ex compañero Xabi San Martín por «resumir en 3 minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas! Te quiero».