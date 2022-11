The Neighbourhood despiden a su batería tras «manosear» a la cantante de The Marías

The Neighbourhood ha despedido del grupo a su batería, Brandon Fried, después de las alegaciones que le acusaban de manosear a la cantante del dúoThe Marías, María Zardoya. Esta desveló lo que había ocurrido en una historia de Instagram: «Anoche estaba en un bar, y fui manoseada por debajo de la mesa por Brandon Fried, el batería de The Neighbourhood. Fue una de las cosas más incómodas que he experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, privacidad y cuerpo. Necesitáis un nuevo batería, este tío es un asqueroso».

Dicho y hecho, The Neighbourhood subieron poco después otra historia a Instagram en la que agradecían a María por «dar un paso al frente» y anunciaban que Fried ya no sería parte de la banda: «Tenemos tolerancia cero respecto a cualquier comportamiento inapropiado hacia las mujeres. Como resultado de sus acciones, Brandon ya no será miembro de The Neighbourhood».

Fried, que llevaba en el grupo desde 2014, también decidió llevar sus pensamientos a la red social, en la que se disculpó alegando que el incidente recaía en «problemas con el alcohol y el abuso de sustancias». «Mis acciones fueron intolerables. No reflejan quién soy como persona, sino en quién me convierto bajo la influencia», escribió el exbatería. «Quiero disculparme con las mujeres que hayan sido víctimas de cualquier comportamiento que las haya dejado sintiéndose incómodas o violadas. Pido perdón a The Neighbourhood y a los fans por decepcionarles», concluía el comunicado.

Mientras que The Neighbourhood son más conocido por su hit de 2012, ‘Sweater Weather’; The Marías lanzaron su primer disco el año pasado, ‘Cinema’, y ganaron más reconocimiento al aparecer en una canción del último disco de Bad Bunny, la veraniega ‘Otro Atardecer’.

