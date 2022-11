Bastille es uno de los grupos más exitosos surgidos de ese revival del pop ochentero que simplemente se resiste a perecer. ‘Pompeii’, su éxito de 2013, se acerca a los 2 mil millones de escuchas en Spotify cual hit de Drake o The Weeknd y, en los últimos tiempos, el grupo liderado por Dan Smith ha complicado su propuesta con discos conceptuales como ‘«Doom Days»‘ (2019).

En ‘Give Me the Future‘, el nuevo álbum de Bastille, Smith y los suyos imaginan un futuro dominado por un sistema de realidad virtual llamado Futureverse donde la gente puede ser quien quiera. La relación de los seres humanos con las nuevas tecnologías, especialmente con las redes sociales, ha inspirado el álbum, que es, a su vez, más ochentero que nunca. Hablamos con Kyle Simmons, teclista de Bastille, vía Zoom para que nos cuenta su origen e influencias.

Este disco nace en la pandemia y habla sobre escapar de la realidad a través de la tecnología. ¿Este concepto te apela?

Me identifico totalmente, sobre todo porque en la pandemia vivimos a través de esos canales. El disco habla de nuestra relación, mala y buena, con la tecnología, pero sobre todo de la mala. Habla de la idea de que este mundo no existe en realidad, está en las nubes, no tiene un tejido. Si tienes una banda hoy en día se requiere que existas en internet, la gente espera que estés en todas las redes sociales. Allí puedes inventarte una identidad o ser exactamente la persona que eres. Por eso el disco está escrito en torno al concepto del Futureverse, un lugar donde puedes ser quien quieras ser.

¿Qué opinas del metaverso?

Me da curiosidad y, a la vez, me da miedo. Uno de mis libros favoritos es ‘Ready Player One’ de Ernest Cline. El libro se basa en un mundo en el que los recursos son limitados y la gente, que es pobre, vive dentro de un mundo virtual donde aplica a trabajos, va a la compra… La gente mayor pasa su tiempo dentro de este mundo. Es un gran libro porque muestra que un sistema como la realidad virtual se puede usar para educar, pero también para hacer el mal porque habrá gente que abusará de él para promover el odio, tergiversar ideas y polarizar a la sociedad. Eso es lo que pienso del metaverso; por un lado, tiene potencial para hacer bien pero, por el otro, habrá gente que abuse de él.

El disco suena escapista, las canciones tienen ese punto eufórico…

Queríamos que el disco sonase completamente diferente al resto. Los tres primeros forman una trilogía y este es muy diferente. Hemos buscado una estética sci-fi, usar muchos sintetizadores y referencias a los ochenta en el sonido de teclados, bajos… Cuando te pones a escribir un disco no sabes exactamente cómo va a ser y, a menudo, el resultado final dista mucho lo que habías concebido. Ha pasado con este disco. A medida que lo íbamos componiendo fue tomando forma, y dimos con un trabajo que tiene un sonido futurista y cinematográfico y que está lleno de sintetizadores que te arrollan.

Hablando de cine, ¿cómo ha llegado Riz Ahmed a recitar un interludio en el disco?

Nuestras agencias creativas están vinculadas, y somos fans de él desde hace años. Le pasamos la propuesta durante la pandemia, cuando estábamos confinados, y él simplemente aceptó. Ni siquiera sabemos si es fan de nuestra música. En ese momento, al menos, nos conocía. Le pasamos el disco y le gustó, y escribió un texto, nos lo mandó y nos encantó. En los conciertos, cada vez que suena su interludio, me deja sin palabras, lo adoro y creo que encapsula perfectamente todos los temas abordados en el disco. Él es un poeta.

Tocas los teclados en Bastille, así que imagino que te lo debes pasar muy bien tocando estas canciones. ¿Te gustan mucho los 80? ‘Shut Off the Lights’ suena tropicalilla, ‘Give Me the Future’ más funk…

Me lo estoy pasando muy bien tocando este álbum. Siempre nos ha gustado jugar con diferentes géneros, algo que hacemos en el disco, y en los conciertos hacemos versiones nuevas de las canciones viejas para que encajen con las del nuevo disco.

¿Crees que hay un revival de los 80 que no termina de morir? ¿Es el sonido pop definitivo?

La música es un ciclo pero, en mi caso, y en el de muchos de nosotros, el pop de los 80 es lo que escuchamos por nuestros padres. Yo nací en los 80 y la música de esa época siempre tendrá un lugar en mi corazón. Con la generación de los noventa pasa lo mismo, al final terminamos volviendo a la música que escuchamos cuando estábamos creciendo.

¿Qué podemos esperar el directo?

El directo es una celebración de ‘Give Me the Future’. En el escenario instalamos una pantalla gigante donde proyectamos un montón de imágenes para cada una de las canciones. Y, en Europa, tocaremos canciones extra porque, cuando presentamos el disco en Estados Unidos y Reino Unido, algunas todavía no las habíamos sacado. Por supuesto, también tocaremos los hits, los clásicos. Va a ser una fiesta.