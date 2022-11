Cari Elise Fletcher es conocida artísticamente como Fletcher, y se está convirtiendo cada vez más en otro “Fletcher” a tener en cuenta (hasta ahora en el mundo musical lo asociábamos al mítico Andy Fletcher de Depeche Mode). Estados Unidos la conoció como participante de ‘X Factor’, pero desapareció poco después y no volvió a la popularidad hasta bien entrado el 2019, cuando ‘Undrunk’ (de su EP ‘you ruined New York City for me’) llegó al #1 viral de Spotify y entró al Billboard Hot 100. Eso la llevaría a aparecer en la banda sonora de la estupenda ‘Promising Young Woman’ con ‘Last Laugh’, a sacar el EP ‘THE S(EX) TAPES’ y, finalmente, a lanzar este año su debut largo, ‘Girl Of My Dreams’.

Nada más salir, ‘Girl Of My Dreams’, que cuenta entre sus productores con gente como Ali Payami (uno de los artífices de ‘Can’t Feel My Face’ de The Weeknd) o Jennifer Decilveo (la productora de ‘The Prettiest Curse’ de las Hinds), llegó al #15 en el Billboard 200. Y no es de extrañar: hay temazos como ‘Guess We Lied’, ‘Serial Heartbreaker’ o ‘Becky’s So Hot’, que es la que hemos elegido como Canción del Día.

Y es que, aunque en términos estrictamente musicales ‘Serial Heartbreaker’ sea más redonda, ‘Becky’s So Hot’ es la que está haciendo más ruido por toda la historia que tiene detrás. La canción parece estar dirigida a su ex novia Shannon Beveridge… o, más concretamente, a la actual novia de ésta: Becky Missal. Ya el EP ‘THE S(EX) TAPES’ estaba inspirado en la ruptura entre Fetcher y Beveridge, con Beveridge dirigiendo y protagonizando los videoclips (!). Terapia de (ex)pareja.

Ahora Fletcher da un paso más allá y habla de cómo, en la mierda sin poder superar a su ex (“Listerine ain’t fixing this bad taste in my mouth”), decide stalkear su instagram, descubre a su nueva novia… y descubre que está buenísima. “Makes me wanna hit her when I see her / cause Becky’s so hot in your vintage t-shirt”, canta sobre una historia que ocurrió de verdad: la artista le contó a Zane Lowe que le dio like sin querer a una foto, y que en vez de borrarlo pensó que qué coño, que se iba a “adueñar del hecho de que, efectivamente, estaba siendo bastante creepy”.

Esa honestidad (“she’s the one I should hate / but I wanna know how she tastes”) puede que al principio fuese demasiado honesta para la nueva pareja, que quiso distanciarse del tema. Pero al final han acabado entregándose al circo, lanzando camisetas inspiradas por la letra. Win-win para todas, sobre todo para Fletcher: el videoclip que lanzó, protagonizado por Bella Thorne, lleva casi dos millones de visualizaciones, los Panic! At The Disco la han cogido de telonera para su última gira y -sin duda lo mejor de todo- ha creado un pequeño hit bollo. Ni cotiza que muchas Beckys, Shannons y Fletchers están enviándose indirectas ahora mismo subiendo esta canción a sus stories.