Paulo Londra ha anunciado que este mismo miércoles 23 de noviembre saldrá a la luz su segundo álbum de estudio, ‘Back To The Game’. El disco, de 16 temas, incluirá los nueve singles que ya conocemos, con las colaboraciones de Duki, Ed Sheeran, Feid y Joaqo, con la adición de Travis Barker a ‘Nublado’. Además, la tracklist revela dos colaboraciones extra, de la mano de Lit Killah y el mismísimo Timbaland.

La portada muestra al cantante argentino al lado de un león que porta una cadena en la que se lee el título del LP, «Back to the game». Las letras blancas en Times New Roman y la paleta de colores blanca y negra no dejan en muy buen lugar al diseño artístico del proyecto, pero es claramente un disco con el que Londra pretende volver a ese lugar privilegiado en el que se encontraba en 2019.

«Este es de Paulo para los que estuvieron siempre, desde que iba a la plaza con Joaco hasta cruzarme por segunda vez con Ed Sheeran, mientras uno siga su pasión nada lo frenará, así que bienvenido al club», ha escrito el argentino en su Instagram para anunciar el disco. Recientemente, Londra ha conseguido dos números 1 en las listas españolas, con ‘Plan A’ y su sesión con Bizarrap, que además fue el segundo número 1 en España del productor.

