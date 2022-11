Mainline Magic Orchestra, donde se cruzan los segways y los refranes catalanes

Desde l’Empordà, el colectivo Mainline Magic Orchestra está siendo una de las sorpresas de la temporada. Si ‘Xumba Xumba’ recupera los ritmos y voces noventeros al más puro estilo Loco Mia, atención a la portada del single: un hombre desnudo tumbado sobre una cocina, cual gorrino, como plato principal. ‘Dog Syndicate’ es más disco-funk, y otras canciones se fijan tanto en lo tribal como ‘Okilele’.

En entrevista para nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermeister, han elegido hablar de dos cosas tan alejadas como los segways y los refranes catalanes. No os perdáis el del brócoli: vuestra vida no volverá a ser igual.

¿Por qué habéis elegido hablar de temas tan dispares en esta sección?

Nos encantan los segways y los refranes catalanes, son habituales en nuestras conversaciones.

¿Qué une estas dos cosas según vosotros?

Pensamos que son dos cosas que están al borde de extinguirse pero que dan mucho juego y surfean muy bien por nuestro universo.

¿Os movéis en segway en lugar de en bici o moto?

Está claro, siempre mejor transportes seguros.

¿Hay debate en el grupo en torno a si son útiles o más bien un peligro social?

Nos parecen geniales, no les tenemos nada que reprochar.

Sois muy de decir refranes, suponemos. ¿Cuáles son los que más usáis o vuestros favoritos?

Nuestros dos favoritos son: “Si t’agrada el foie, doncs menja-te’l” (Si te gusta el foie cómetelo) y “A casa del ferrer, cop de puny al ventre” (En casa del herrero, puñetazo al vientre)

«Los refranes catalanes son una puta locura» es tal cual un titular de VICE. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué creéis que es así?

La lengua catalana tiene mucho vocabulario y unos matices bien chulos. Nosotros venimos de pueblo y de familias muy catalanas, por lo que nos parecen muy útiles para entender y afrontar la vida.

¿Hay algún refrán que os parezca apropiado para describir vuestro grupo, que también es un poco loco?

“Blanc y negre fa el babau” (Blanco y negro te hace bobo)

Os digo mis tres refranes favoritos y me decís qué os sugieren de vuestra propia vida o carrera:

Això es bufar i fer ampolles (esto es pan comido)

Nos pasa a diario.

Campi qui pugui (sálvese quien pueda)

Nuestro primer año dando conciertos regularmente.

S’ha acabat el bròquil (se acabó lo que se daba)

Nos viene bien para cambiar el chip cuando nos apalancamos.

