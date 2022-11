Honey. no pueden (ni quieren) renunciar a las comparaciones con ABBA

Renovamos -por cuarta vez este año- la playlist Flores En El Estiércol, en la que una vez más ponemos en el foco singles y álbumes que quizá no han corrido tanta suerte como merecían. Ojalá estemos a tiempo de ayudar a que la tengan. Así, recordamos que han visto la luz en los últimos meses álbumes de clásicos del indie rock como Death Cab For Cutie o Built to Spill junto a herederos de esa era como Alvvays o los australianos The Beths. También veteranos y eclécticos artistas como Benjamin Biolay, Julieta Venegas, Dominique A, Bananarama (!), Damien Jurado, Lissie, Alela Diane o The Mars Volta han publicado disco a la vez que nombres con menor recorrido pero igualmente interesantes como First Aid Kit, Ari Lennox, MorMor, Whitney, Daniele Luppi & Greg Gonzalez (Cigarettes After Sex), Gwenno (una Pipette que, curiosamente, coincide en nuestra selección con su ex-compañera Rose Ellinor Dougall, en su caso junto al Blur Grahan Coxon en The WAEVE), Joey Bada$$, Juliette Armanet, George FitzGerald, Ashe, The Big Moon, Cuco, Sports Team o FLO.

Por supuesto, el panorama hispanohablante tiene un peso importante en Flores en el Estiércol, con los nuevos trabajos de Betacam, Nacho Casado, Margarita Quebrada, Carlota Flâneur, Paco Moreno y Alavedra, aderezados con singles de Lagartija Nick, Josep Xortó & The Congosund (auspiciado y producido por Hidrogenesse), Morreo & Adiós Amores, Gepe, Orquesta, Jordana B., Ortopedia Técnica y navxja, entre otros.

Otros que están encabezados por ‘What Now’, el más reciente single de un dúo sueco llamado Honey. (sí, con el puntito) que deslumbra en su acercamiento descarado a sus compatriotas ABBA, justo en el año en que las leyendas han regresado tan dignamente con ‘Voyage’. Porque, más allá de que el mismo nombre del proyecto musical de Miranda Öhman y Magda Skyllbäck (amigas desde que se conocieran cursando estudios en Londres, años atrás) remita a uno de los mayores éxitos de Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, es evidente que en este único single que han publicado se acerca al lado más soft-disco y bailable del cuarteto, con una musculosa línea de bajo y una batería poderosa, pero enfatizando sobre todo una melodía vocal deslumbrante, que atrapa de inmediato. Por no hablar de los coros tan ‘The Winner Takes It All‘ que salpican los finales de varias estrofas y susurran al oído «Eurovisión». ¡Si hasta su portada y la tipografía empleada en ella parecen un obvio homenaje!

Por eso cuando en su bio hablan de que su pop clásico se inspira en la esencia de los 70 casi parece un eufemismo, si bien una escucha a su EP debut ‘sweet like’ se aproxima, con canciones tan chulas como ‘Give Me Love’, ‘When Harry Met Sally’ o ‘Do It All Again’, bastante a esa definición, igualmente influidas por sus paisanos pero también por Carole King, Electric Light Orchestra o Billy Joel. Lo mejor es que todas ellas, aunque ahora mismo palidecen ante su más reciente lanzamiento, prueban que podemos estar ante un proyecto que podría llevar su nostalgia muy lejos de la mejor manera posible, un poco como lo hacen The Lemon Twigs, pero con un toque mucho más europeo.