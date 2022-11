Metallica ha anunciado hoy su ‘MT2 WORLD TOUR 2023-2024’, gira que se caracteriza por incluir dos conciertos en cada ciudad con dos setlists diferentes y con distintos artistas invitados para cada noche. La gran noticia es que Madrid será una de las paradas de la mítica banda estadounidense. Además, en el mismo día Metallica ha lanzado un nuevo single, ‘Lux Æterna’, y anunciado un nuevo disco titulado ’72 Seasons’ que verá la luz el 14 de abril de 2023.

Metallica actuará en el Cívitas Metropolitano de Madrid el viernes 12 de julio de 2024 junto a Architects y Mammoth WVH y el domingo 14 de julio junto a Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills. El abono para los dos días se pondrá a la venta este viernes 2 de diciembre a las 9h en Live Nation y Ticketmaster, con la opción de reservar también el nuevo disco en CD o vinilo. También se realizará una preventa el jueves 1 de diciembre a la misma hora para los registrados en Live Nation. Las entradas de día serán limitadas y estarán disponibles a partir del 20 de enero de 2023.

La gira contará con un novedoso diseño de escenario circular que incluirá el famoso Metallica Snake Pit en el centro, así como con un pase especial que permitirá el acceso a todos los shows de la gira. Además, un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica All Within My Hands. Otros artistas que tocarán junto a Metallica en diferentes conciertos de la gira son Pantera, Volbeat y Greta Van Fleet.

Tracklist de ’72 Seasons’:

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata