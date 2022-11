Florence Arman es una cantante y compositora austriaca que ha trabajado con grupos como The Kooks o Crystal Fighters y que a día de hoy lidera su propio proyecto en solitario. El pop ligero de Arman habla de desamor pero no renuncia al humor, como demuestra ese vídeo de ‘Home’ en el que aparece cantando en el interior de una taza de café.

Arman es uno de los talentos que en 2022 han formado parte de la iniciativa ESNS Exchange, el Programa de Intercambio de Talento Europeo que promociona artistas emergentes llevándolos a diversos escenarios de Europa más allá de su país de origen. Este año, Arman ha tocado en el Mad Cool y, a día de hoy, sigue dando pasos en su carrera.

Entre ellos se encuentra el lanzamiento de su último single. La Canción Del Día de hoy, ‘Friends’ es uno de sus temas más decididamente bailables y, en un estilo de disco-pop ligero, versa sobre el día en que Arman se enamoró de una mujer, «después de haber salido con hombres durante años».

El vídeo de ‘Friends’ muestra el momento real en que Arman comunica a su amiga que está enamorada de ella, por mensaje privado de Instagram. La austríaca se bebió botella de vino entera en 15 minutos para atreverse a decirlo y terminó borracha, pero solo la parte del mensaje se ha usado en el vídeo.

‘Friends’ ha seguido engrosando el repertorio de Arman, en realidad formado aún por muy pocas canciones, entre ellas las contenidas en su EP de 2021, ‘Out of the Blue’. La pista titular es una de las más representativas de su sonido de pop alegre y ligero, pero el dramatismo de una Sara Bareilles no deja de entreverse en ‘Stupid Heart’, otra de sus composiciones destacadas.