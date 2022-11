Primavera Sound ha confirmado el cartel de su edición de 2023, que se celebra tanto en Barcelona como en Madrid por primera vez en su historia. El festival se celebra del 1 al 3 de junio en El Parc del Fòrum, y del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. JENESAISPOP es medio colaborador de Primavera Sound por primera vez.

A Depeche Mode, confirmado hace meses, se suman otros grandes nombres como Kendrick Lamar, Rosalía, Blur, Måneskin, Calvin Harris o Pet Shop Boys. Los autores de ‘Super’ tocarán gratis en la jornada inaugural de Barcelona, y después actuarán en Madrid. El cartel para ambas ciudades, que se compondrá por cerca de 200 nombres, será el mismo.

Entre los artistas anunciados se encuentran también Le Tigre, Caroline Polachek, Death Grips, Turnstile, Chritine and the Queens, FKA twigs, Bad Religion, Japanese Breakfast, Bad Gyal, Kelela, Laurie Anderson o, para sorpresa del mundo, The Moldy Peaches, que anuncian su regreso a los escenarios.

Skrillex, St. Vincent, Darkside, Bad Gyal, Fred again, John Cale, Baby Keem, Beth Orton, Bleachers, Jockstrap, Joe Unknwon, Maggie Rogers, PinkPantheress o Tokischa se cuentan también entre los artistas confirmados hoy por el festival.

Los abonos y entradas de día estarán a la venta el jueves 1 de diciembre a partir de las 12.00.