‘RENAISSANCE’, mejor disco de 2022 para Rolling Stone

Como es costumbre, la revista Rolling Stone ha publicado su lista particular con los 100 mejores discos de 2022. Mientras que el Top 10 incluye algunos de los discos más exitosos del año, el resto de la lista es totalmente heterogéneo, incluyendo desde blockbusters como el ‘Dawn FM’ de The Weeknd (#37) hasta elecciones más experimentales como el último lanzamiento de Alex G, ‘God Save The Animals’ (#27).

El Top 10 comienza con la sorprendente elección de Wet Leg y su disco homónimo. Sorprende, entre otras cosas, porque en el número 11 del ranking han colocado al ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ de Kendrick Lamar, que sería el segundo mejor disco de hip hop del año para Rolling Stone. ‘It’s Almost Dry’ de Pusha T (#6) es el que han coronado como el mejor disco de rap del año, en parte gracias a los beats de Kanye y Pharrell.

A partir de aquí, el Top 5 es prácticamente una recopilación de los proyectos más importantes del año, tanto en ventas como en recepción de la crítica. ‘Harry’s House’, el segundo disco más escuchado de 2022, se ha llevado la quinta posición. ‘MOTOMAMI’ está en cuarto lugar, y además Rosalía ha sido nombrada como «la fusionadora más emocionante del panorama». A esta le siguen Taylor Swift y sus relatos de medianoche, el verano del desamor de Bad Bunny (que también es el disco más escuchado del año) y, por último, el renacimiento disco de Beyoncé, que queda clasificado como el mejor disco de 2022 para Rolling Stone.

10 mejores discos de 2022 para Rolling Stone:

1. ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé

2. ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny

3. ‘Midnights’ de Taylor Swift

4. ‘MOTOMAMI’ de Rosalía

5. ‘Harry’s House’ de Harry Styles

6. ‘It’s Almost Dry’ de Pusha T

7. ‘Hold On Baby’ de King Princess

8. ‘Caprisongs’ de FKA Twigs

9. ‘Jack In The Box’ de J-Hope

10. ‘Wet Leg’ de Wet Leg

