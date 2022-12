El pasado fin de semana Dorian presentaban en Madrid y Barcelona ‘Ritual’, su disco más cosmopolita y lleno de featurings. Era impensable que pudieran reunir en el escenario a Youthstar, a Ana Mena, a Lido Pimienta y a Pimp Flaco. Quizá no tanto que ni uno solo de ellos se decidiera a pasarse por el show.

El grupo lo suplió con otros invitados sorpresa. Ya se sabe que cuando la gente va al WiZink, lo hace con las expectativas de ver explosiones de confeti -que las hubo- y de que por allí aparezca alguien inesperado. Quien sea. La impresión que dejó la noche es que al público, lo de los invitados, le daba un poquito igual. Allí la gente estaba para escuchar los viejos éxitos de Dorian.

El grupo se encuentra en un momento -parafraseando una de sus nuevas canciones- «raro». Antes de la pandemia llenaban 3 días consecutivos La Riviera, por lo que no tenía demasiado sentido volver ahí: era obligatorio dar un salto.

A falta de un recinto un poquito más grande que dicha sala en Madrid, la única opción parece el formato The Box en el WiZink Center, con capacidad de adaptarse hasta lo inimaginable a las necesidades de un grupo. La de Dorian desde luego no es sentar en pista -como hizo por ejemplo Leonard Cohen-, manteniendo a sus más de 2.000 fans de pie para darlo todo, algo que hicieron ocasionalmente.





La noche se abrió, como su último álbum, con ‘Mundo perdido’, aunque sin rap. Sonó a continuación ‘La Isla’ siendo ‘Los amigos que perdí’ el primer gran momento con la entrega del respetable. Marc Gili, de negro riguroso como casi todo el mundo, presume pronto de que va a ofrecer el «mejor repertorio» con que jamás hayan contado Dorian. Aunque de lo que debería presumir es de llevar el mejor sonido.

Con tanta gente vistiendo de negro y tanto protagonismo de los teclados, era difícil no pensar en grandes bandas de los años 80 y en lo bonito que sería poder ver un concierto de New Order ecualizado así, fuera donde fuera, y no con los penosos acoples y saturaciones que los de Bernard Sumner nos han hecho padecer en reiterados festivales. Dorian ofrecen en el WiZink Center uno de los mejores sonidos que recuerdo en dicho recinto. Tras esto y lo de Miss Caffeina, ya no se puede culpar al espacio de ofrecer malas condiciones para la gente: era posible seguir las letras del grupo hasta el punto de percibir cada coma.



En cuanto al repertorio, Marc se refiere, probablemente, al modo en que puede encajar sus singles de oro y platino con temas del penúltimo disco bastante queridos como ‘Noches blancas’ o ‘Duele’, junto a otros del nuevo que presentan texturas muy distintas. Para hacer algunos de estos funcionar, o los yuxtaponen a grandes éxitos, pues ‘Energía rara’ es la última canción del set, ya cuando parecía que todo estaba acabando con ‘La tormenta de arena’, o se acompañan de invitados.

Abraham Boba de León Benavente aparece en ‘Tornado’ y Dani lo hace en ‘Techos de cristal’. Son esas partes del show, como en ‘Lento’, en las que Marc apela a los «tres grandes monstruos de nuestra sociedad: la machismo, el racismo y la homofobia». «El feminismo es el motor del cambio en el siglo XXI», dice en otro momento.





Además de dar voz a estos otros artistas, es llamativo que el protagonismo no se centre sólo en Marc. Tanto Belly con su teclado como Lisandro tienen sus momentos de protagonismo en la pasarela, ofreciendo una imagen coral y sólida de banda, una que viene bien ensayada y curtida de casa, y que hasta quiere ofrecer una sección más cercana, tipo «ahora solo Bono y The Edge», en torno a la acústica ‘Llévame’.

Aun todo buen rollo, felicidad y profesionalidad récord, este tour de Dorian deja una serie de incógnitas sobre la mesa, a la que estamos deseando encontrar respuesta: ¿será el grupo capaz de llevar más allá su sonido global y continuar arriesgando más y más? ¿Se avecinan presentaciones en vivo recuperando viejos discos enteros que es a lo que apunta la reedición de ‘La ciudad subterránea’? ¿Cederá la banda a volver a su viejo sonido en un nuevo disco de estudio, tras tanto experimentar, como hicieron U2, que es lo que parece demandar su público? 7,5.