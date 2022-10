Dorian y lo que 2009 supuso para el pop español

Marc de Dorian es el nuevo invitado de Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP. Este año Dorian han sacado un disco llamado ‘Ritual’, y también acaban de reeditar ‘La ciudad subterránea’. Aquel disco de 2009 sirve para dar lugar a una conversación rica con el artista en la que hablamos del desarrollo de la escena independiente, la profesionalización de festivales y medios de comunicación, la crisis económica, el consumo de drogas, la llegada a la vida adulta, etcétera. Dorian actúan en Vitoria el 4 de noviembre, el 5 de noviembre en Donosti, el 25 de noviembre en Madrid y el 26 de noviembre en Barcelona. Detalles, en su web oficial.

2008 fue el año no solo de la crisis económica, sino también la época en que nombres como Vetusta Morla, Love of Lesbian, Sidonie o Dorian dieron un paso al frente. ‘Un día en el mundo’ de Vetusta sale en 2008 pero es un sleeper durante los años siguientes y 2009 es el año de edición de «1999» de Love of Lesbian. Tras el éxito de ‘Cualquier otra parte’ de su segundo álbum, Dorian decidieron dar un paso al frente y arriesgar en la producción de ‘La ciudad subterránea’. El productor fue Álex Ferrer, que ha terminado trabajando con C. Tangana, Vitalic y John Talabot… y el propio John Talabot fue quien dirigió los 3 videoclips que contaban una historia sobre aquel ‘La ciudad subterránea’. Marc le llama «El Ori» (su nombre real es Oriol Riverola).

Marc recuerda que el indie en los 90 era más amatetur: «2009 fue un año importante para el pop español porque se cosecha lo trabajado durante años no solo por las bandas, sino en cuanto a festivales, prensa musical… Se deja atrás lo amateur. Las bandas cogen callo y tienen una competencia sana entre ellas. Esto da lugar a discos bien hechos» y a una escena que él compara con el fervor de la Movida Madrileña. «Sería interesante que alguien lo analizará más».

¿No es extraño que haya gente que considere el «indie» la escena de Lori Meyers, cuando son tan posteriores a Le Mans, El Regalo de Silvia o Los Planetas? Responde Marc: «La independencia es una cuestión de actitud, cuando un artista es soberano de su carrera. Ahí es cuando podemos hablar de independencia, en contraposición con quien se deja llevar por el dinerito que le ponen detrás». Sobre la crítica de que en todos los festivales hayan terminado tocando los mismos grupos, puntualiza: “En la clase media es donde se define el criterio de un festival”, poniendo de ejemplo Vida Festival, donde por cierto no suelen tocar.

En esa escena, apenas El Columpio Asesino y Dorian presentan una integrante femenina. Marc nos cuenta algún micromachismo que ha sufrido la teclista Belly Hernández comprando sintetizadores, por ejemplo, y reivindica su figura aunque en esta entrevista no ha podido estar: «Al estar camuflada dentro de una banda, Belly no está reconocida como la mujer interesante que es».

En ‘La ciudad subterránea’ había un componente social a través de canciones como ‘La Mañana Herida’ o ‘Estudios de Mercado’ que nos da pie a hablar de la gran crisis económica, cómo se va fraguando el movimiento 15-M y qué ha quedado de todo aquello actualmente, en el gobierno de coalición. «Los años felices de la era Aznar se van a tomar por culo», recuerda Marc, lo que relaciona con el hecho de que en aquel álbum de 2009 no hubiera medios tiempos, sí hubiera «desasosiego» y «urgencia juvenil». El artista trabajó durante aquella época en EMI, lo cual implicaba lo mismo trabajar con LCD Soundsystem que con Azúcar Moreno, y lamenta la de discos y grupos que solían quedar guardados en cajones. «La industria puede llegar a ser muy cruel», concluye al tiempo que comenta la saturación total del mercado actual «turbocapitalista».

También se hablaba bastante en ‘La ciudad subterránea’ sobre el consumo de drogas: el líder de Dorian cuenta que «la droga es lo más transversal que hay», pero que «no moralizan sobre las cosas». «Fue la época en que más experimentamos con la noche, con sustancias, pero también es una época de ir con cuidado», dice en referencia a los amigos que quedaron por el camino. «De llegar a una cierta madurez, de apertura mental».

Sobre los cambios de tendencias que ha habido, sobre todo después de la pandemia, y la supuesta muerte del indie, Marc insiste en su idea de que «el pop del siglo XXI tiene que ser bastardo, tiene que mezclar beats de diferentes partes del mundo, no solo del pop anglosajón» y referencia el K-pop y lo latino en la época «de mezcla y de crossover». Habla de Morad o Bizarrap referenciando un «mundo poliédrico» donde conviven «diferentes estadios». «Es súper bueno que se reciclen las escenas».

Sobre su último disco y la recepción de los featurings de Youthstar, Ana Mena, Pimp Flaco, defiende: «Estamos acostumbrados al discurso del éxito. No siempre tiene que ser así. A nosotros nos encantan estas canciones. Las hicimos a conciencia». Y es que entre «la senda de la continuidad o la senda de la inquietud y del riesgo», Marc ha escogido lo segundo. En los últimos minutos del podcast, tras 65 minutos hablando de ‘La ciudad subterránea’, hablamos sobre cuál es realmente el mejor disco de Dorian para nosotros.