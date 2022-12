Mad Cool 2023 confirma a Robbie Williams, Lizzo, Lil Nas X…

Mad Cool ha publicado la programación de su edición de 2023, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en el Nuevo Espacio Mad Cool. Entre los cabezas de cartel se encuentran algunos especialmente sorprendentes como Robbie Williams, Lizzo y Lil Nas X, que actuarán el mismo día. Lizzo no ha frecuentado España, y Lil Nas acaba de actuar solo en Barcelona.

Entre headliners que son «classic Mad Cool» como Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Machine Gun Kelly, The Black Keys o Liam Gallagher, es decir, rockeros (y masculinos), se entrevé un esfuerzo por parte de Mad Cool de conceder ese espacio a otro tipo de artistas y perfiles: Lizzo es la única mujer que encabeza el festival, pero Lil Nas es LGBT, así como Sam Smith, que es no binario. Quedan dos cabezas de cartel por confirmar, para los días 7 y 8.

Si a alguien le da por pensar que Taylor Swift podría encontrarse entre esos dos nombres secretos, lo cual sería lógico pues llegó esta confirmada en la edición que se canceló por la pandemia, hay que decir que las fechas le pillarán en su ‘Eras Tour‘. Los días 7 y 8 actúa concretamente en Kansas City, por lo que su presencia queda descartada.

Entre los artistas confirmados en letra mediana por Mad Cool destacan los de Sigur Rós, The 1975, Franz Ferdinand, Rina Sawayama, Paolo Nutini, la nueva sensación del rock británico Nova Twins, Angel Olsen, Rüfus du Sol, Jamie xx, Years & Years, The Rose o Sylvan Esso.

Además, estarán la revelación GAYLE, Genesis Owusu, Men I Trust, Bombay Bicycle Club, Nathaniel Rateliff o, desde España, Cupido, Delaporte, Belako…

La preventa de entradas se habilitará el 12 de diciembre para abonos, y el 26 de diciembre para entradas de un solo día, mientras la venta general se abrirá el 15 de diciembre para abonos, y el 29 de diciembre para entradas de un solo día.