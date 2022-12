Ana de Armas, Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna… nominadas en los Globos de Oro

Hoy se han anunciado los nominados a los Globos de Oro, y el nuevo «Avatar», la cuestionada ‘Elvis’, ‘Los Fabelman’, ‘TÁR’ y la secuela de ‘Top Gun’ parten entre las favoritas en la categoría dramática. ‘Todo a la vez en todas partes‘ está entre las nominadas en mejor comedia o musical, disputando el premio a ‘Alamas en pena de Inisherin’ (solo los directores de estas 2 cintas han logrado llegar a la categoría de Mejor Dirección).

Ana de Armas logra la única nominación para ‘Blonde’, y tendrá que vérselas en Mejor Actriz con grandes talentos como Michelle Williams y Cate Blanchett, mientras en Mejor Actor Dramático también encontramos a Austin Butler por ‘Elvis’. En la categoría musical, encontramos grandes nombres nominados: Taylor Swift, Lady Gaga y Rihanna competirán por las canciones que han realizado para películas recientes. Se trata de ‘California’ para ‘La chica salvaje’, ‘Hold My Hand‘ para ‘Top Gun’ y ‘Lift Me Up‘ para ‘Wakanda Forever’.

- Publicidad -

Mejor película- DRAMA

Avatar: El sentido del agua (James Cameron)

Elvis (Baz Luhrmann)

Los Fabelman (Steven Spielberg)

TÁR (Todd Field)

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski)

Mejor película- COMEDIA/MUSICAL

Babylon (Damien Chazelle)

Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh)

Todo a la vez en todas partes (Dan Kwan & Daniel Scheinert)

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson)

El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund)

- Publicidad -

Mejor dirección

James Cameron por Avatar: El sentido del agua

Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Baz Luhrmann por Elvis

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Steven Spielberg por Los Fabelman

Mejor actriz- DRAMA

Cate Blanchett por TÁR

Olivia Colman por El imperio de la luz

Viola Davis por La mujer rey

Ana de Armas por Blonde

Michelle Williams por Los Fabelman

- Publicidad -

Mejor actor- DRAMA

Austin Butler por Elvis

Brendan Fraser por La ballena (The Whale)

Hugh Jackman por El hijo

Bill Nighy por Living

Jeremy Pope por The Inspection

Mejor actriz- COMEDIA/MUSICAL

Margot Robbie por Babylon

Anya Taylor-Joy por El menú

Emma Thompson por Buena suerte, Leo Grande

Lesley Manville por El viaje a París de la señora Harris

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor- COMEDIA/MUSICAL

Diego Calva por Babylon

Daniel Craig por Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Adam Driver por Ruido de fondo

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Ralph Fiennes por El menú

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Dolly De Leon por El triángulo de la tristeza

Carey Mulligan por Al descubierto

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Brad Pitt por Babylon

Eddie Redmayne por El ángel de la muerte

Mejor guion

Todd Field por TÁR

Tony Kushner & Steven Spielberg por Los Fabelman

Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Sarah Polley por Ellas hablan

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat por Pinocho de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir por Ellas hablan

Justin Hurwitz por Babylon

John Williams por Los Fabelman

Carter Burwell por Almas en pena de Inisherin

Mejor canción original

«Carolina», de Taylor Swift (en La chica salvaje)

«Ciao Papa», Guillermo del Toro & Roeban Katz (en Pinocho de Guillermo del Toro)

«Hold My Hand», de Lady Gaga and Bloodpop (en Top Gun: Maverick)

«Lift Me Up», de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna & Ryan Coogler (en Black Panther: Wakanda Forever)

«Naatu Naatu», de Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj (en RRR)

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro & Mark Gustafson)

Marcel the Shell With Shoes On (Dean Fleischer-Camp)

El gato con botas: El último deseo (Joel Crawford & Januel Mercado)

Red (Domee Shi)

Mejor película extranjera

Sin novedad en el frente (Edward Berger; Alemania)

Argentina, 1985 (Santiago Mitre; Argentina)

Close (Lukas Dhont; Bélgica)

Decision to Leave (Park Chan-wook; Corea del Sur)

RRR (S.S. Rajamouli; India)

Podcast: De Blonde a Marilyn Monroe

Podcast: ¿ha sido un flop ‘Elvis’?