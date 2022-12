The Smile publican disco en directo este miércoles

Entre las novedades musicales que llegarán esta semana se encuentra un nuevo disco de The Smile, el grupo de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner de Sons of Kemmet, que recogerá su actuación en directo en el festival de jazz de Montreux, en Suiza. ‘The Smile at Montreux Jazz Festival July 2022’ sale en formato digital este mismo miércoles 14 de diciembre.

El lanzamiento del disco en directo de The Smile vendrá acompañado de material adicional: desde hoy 13 diciembre a las 21.00 horas podrá verse en el canal de Youtube de The Smile una transmisión del concierto y, además, podrá escucharse la grabación de una canción inédita, ‘Bending Hectic’, que no ha sido incluida en el debut de The Smile publicado el pasado mes de mayo.

- Publicidad -

Un disco que ha recibido el beneplácito de medios como Pitchfork, que lo ha incluido en sus listas de lo mejor del año, aunque desde JENESAISPOP ha gustado algo menos. «Nadie puede poner en duda el talento, el buen gusto y el buen hacer de estos tres músicos, muy bien arropados por gente en general del entorno de Tom Skinner», valoraba mi compañero Sebas en su reseña. «Sin embargo, en su aproximación a tantas cosas realizadas por Radiohead en el pasado, este disco ni iguala clásicos a los que se parece demasiado, ni deja muy claro qué es, salvo un agravio de momento inexplicado a Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway, los otros 3 miembros de Radiohead».

Así queda el tracklist de ‘The Smile at Montreux Jazz Festival July 2022’:

01 Pana-Vision (Live at Montreux Jazz Festival)

02 Thin Thing (Live at Montreux Jazz Festival)

03 The Opposite (Live at Montreux Jazz Festival)

04 Speech Bubbles (Live at Montreux Jazz Festival)

05 Free in the Knowledge & A Hairdryer (Live at Montreux Jazz Festival)

06 The Smoke (Live at Montreux Jazz Festival)

07 You Will Never Work in Television Again (Live at Montreux Jazz Festival)



- Publicidad -