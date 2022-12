Tim Commerford, bajista de RATM, revela que tiene cáncer

El bajista de Rage Against The Machine, Tim Commerford, ha revelado que padece cáncer de próstata y que ha estado lidiando con ello en secreto. El músico ha contado a la revista SPIN que su próstata fue extirpada justo antes de que la banda se embarcara en su última gira y que, pese a su situación actual, sigue teniendo fe en el futuro: «Mi padre murió a los 70 años de cáncer y mi madre murió de cáncer a los 40 años. Divide la diferencia entre 65 y me quedan 10 años. Estoy intentando llegar a las 100 canciones, ahora tengo metas».

Rage Against The Machine recientemente canceló toda su gira europea, en la cual planeaban pasar por España, a causa de una lesión de Zack de la Rocha en el tendón de Aquiles. Commerford ahora ha revelado que estuvo a punto de no acompañar a la banda de gira después de que los doctores le dijesen que no estaría listo a tiempo: «Me lo quedé conmigo durante lo que duró la gira y fue brutal».

El bajista estadounidense también admitió que no tenía planeado hacer pública la información sobre su enfermedad, debido a que «el cáncer de próstata es algo muy duro porque está conectado con tu sexualidad». «He intentando encontrar grupos de apoyo y es difícil tanto encontrar a gente como hablar de ello», añadió Commerford. Sin embargo, terminó las declaraciones en una nota positiva: «Acabo de recibir mi última prueba y está en cero».

