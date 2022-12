Marina de Drag Race: «En la heteronorma apenas hay fantasía»

Este domingo 18 de diciembre se celebra la fiesta UNA FANTASÍA en Razzmatazz, a partir de las 18.00 horas. Por allí estarán Marina y Samantha Ballentines, Algar, Soy Una Pringada y Dani Patch. Presentará Alex Marteen.

Si Samantha Ballentines es la más drag más divertida y espontánea de la gira del Gran Hotel de las Reinas, Marina fue siempre una de nuestras favoritas de Drag Race España 2, desde que vimos su homenaje a Ocaña. Por eso hemos querido preguntarle por sus discos y canciones favoritos, y su lista es el espejo de la versatilidad y capacidad de adaptación que vimos en el programa.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?

Difícil.. pero me quedaría con alguna de Dinah Washington. ‘This Bitter Earth’, ‘Mad About the Boy’… otro rollo.

¿Y disco?

Alguna banda sonora… ‘Batman returns’ de Danny Elfman, por ejemplo.

¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

Estoy muy Cardi B estos días… Me da mucha power energy ella.

¿Cuál es la que más te recuerda a tu paso por Drag Race?

Probablemente ‘Llévame al cielo’, de Supremme Deluxe.









¿Cuál es la que más te apetece que suene en Razzmatazz?

‘Achilipunk’, de Jota Carajota.

¿Alguna que te encante pero nunca pondrías o pedirías porque no te encaja?

Alguna de Michel Legrand, de las películas que hacía con Demy.

Entre los artistas a que sigues en tu Instagram están Papa Topo, Algora, PUTOCHINOMARICÓN… ¿crees que estos artistas tendrían más proyección si no fueran LGTB?

Es una buena pregunta. Creo que más que por el hecho de ser LGTB, diría que por la fantasía que envuelve a todes les artistes que nombras. La fantasía forma parte de nuestra manera de vivir y de crear. Y en la heteronorma apenas hay fantasía.

¿Qué canción odias con toda tu alma?

Cualquiera de El Canto del Loco.





Alguna actuación vocal que adores.

Cualquiera de Mina. Por nombrar una, la que tiene con Astor Piazzolla, ‘Balada para mi muerte’.

Momento musical exacto de una canción que te dé la vida (o te dé mucha pena)

‘Live to Tell’ de Madonna tiene uno de los puentes musicales más preciosos de la historia del pop.

¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el «guilty-pleasure”?

¿Alejandro Sanz?

Un remix que te haya vuelto loque.

El remix de Penguin Prison de ‘Blue Jeans’ de Lana del Rey.







¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál es tu formato favorito?

A veces compro vinilos, aunque ni siquiera tengo plato, simplemente por placer y cuando los tenga ya tendré una mini colección. El último que compré fue ‘The Language of Life’ de Everything But the Girl.

¿Alguna compra que recuerdes con cariño de la era CD o nunca fuiste muy del formato físico?

‘Stripped’, de Christina Aguilera. Ese disco acabó rayado. No sé las veces que lo pude llegar a escuchar.