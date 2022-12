Azkena Rock Festival suma nuevos artistas a su edición de 2023 y presenta su cartel por días. El recinto de Mendizabala y las calles de la Green Capital, Vitoria-Gasteiz, acogerán su edición número 21 los días 15, 16 y 17 de junio.

Entre los artistas que se agregan al cartel se encuentran dos nombres indispensables del rock internacional como son los Pretenders por un lado y, por el otro, Incubus, y también se añaden los iconos del hard rock, Alter Bridge; nombres clásicos del punk como The Undertones o Lydia Lunch, la blueswoman Ana Popovic y bandas jóvenes como The Nude Party o la banda del hijo de Slash, S8nt Elecktric.

La curiosidad entre las confirmaciones la protagoniza Leiva, que toca la batería en el nuevo supergrupo de rock’n’roll The Guapos, conformada también por tres grandes nombres del rock mexicano como son El David Aguilar, Adan Jodorowsky y Jay De La Cueva.

Las entradas de día saldrán a la venta mañana jueves a las 9:00 am y los bonos ya se pueden comprar a través de la web del festival. Así queda la programación por días, de momento, con otros nombres ya confirmados como Iggy Pop, Os Mutantes o Lucinda Williams:

Jueves 15 junio

RANCID, EL DROGAS (BARRICADA – 40º) – STEVE EARLE – LIHER – LYDIA LUNCH RETROVIRUS –

MONSTER MAGNET – OS MUTANTES – …

Viernes 16 junio

THE PRETENDERS – INCUBUS – BONES OF MINERVA – CALEXICO – EARTHLESS – THE GUAPOS – GWAR – MATCHBOX – PASADENA – S8NT ELEKTRIC – THE UNDERTONES – …

Sábado 17

IGGY POP – LUCINDA WILLIAMS – ALTER BRIDGE – THE BEVIS FROND – BRIGADE LOCO – EZPALAK

JIM JONES ALL STARS – LUCERO – MELVINS – THE NUDE PARTY – ANA POPOVIC – NAT SIMONS & CHERIE CURRIE – …