Rosa López ha publicado un comunicado en su Instagram dirigido a la prensa en el que responde a todas las conjeturas que han ido saliendo estos días respecto a la posible ruptura de su amistad con Chenoa, veinte años después de su paso por Operación Triunfo.

Todo empezó después de que la cantante de ‘Cuando Tú Vas’ tomara distancia en su relación con la granadina en unas declaraciones durante el 40 cumpleaños de Natalia Rodríguez, otra concursante de OT: «Ella es mi compañera, y mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda».

- Publicidad -

Rosa fue la siguiente en mover ficha, enviando un mensaje al programa ‘Fiesta’ de Telecinco: «Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro. La vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar».

Este pasado martes, ‘Sálvame’ abría el programa con la supuesta ruptura entre Rosa y Chenoa. Prácticamente al mismo tiempo, Rosa lanzó un comunicado que tenía como objetivo disipar los rumores que ellas mismas parecieron desencadenar con sus declaraciones a la prensa. «Contesto esto para todos a modo de notificación a lo grande para que cualquier tipo de entrevistador no me pregunte más por favor. ¡Porque estoy un poco hasta el cooo… razoncito!», arrancaba el comunicado la granadina.

- Publicidad -

La ganadora de OT deja claro en el texto que lo de la polémica «no va conmigo», ya que «no procede en ninguno de los casos que alguna prensa hable mal de ninguno de mis compañeros, ni tampoco que me metan en polémicas que yo no he empezado, ni creado». Rosa ha desmentido el mal rollo entre sus compañeros, en especial Chenoa, diciendo que la realidad es que «todos nos adoramos y desde el día uno abrazamos nuestra esencia y nuestros recuerdos como el primer día».

La cantante entonces acaba pidiéndole a los Reyes «una prensa siempre limpia y bonita en un futuro, para mí y para todos mis compañeros». Finalmente, la andaluza termina el comunicado afirmando que es «una pena haber conocido el código que lleva alguna prensa en el país que tanto nos ha apoyado». Horas más tarde, Rosa López editaba el post añadiendo que «esto no va en contra de la prensa, ni de nadie».

- Publicidad -

Mientras tanto, en ‘Sálvame’ aseguraban que el mal rollo entre Chenoa y Rosa López se desencadenó cuando las dos artistas coincidieron en la quinta edición de ‘Tu cara me suena’, en la que Chenoa era jurado y Rosa concursante. El testigo que aseguró esto también contó que el distanciamiento se dio en las fiestas que celebraban tras las grabaciones del programa en una discoteca de Barcelona, en la que Rosa, según este confidente, «se desinhibía en exceso y se dejaba llevar demasiado». Entonces, «Chenoa era la que le decía que eso no podía hacerlo, la aconsejaba y la frenaba».