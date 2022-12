Vicente Navarro, top 1 en JNSP; entran Lana del Rey, Morrissey, Metro Boomin’….

Vicente Navarro sube del puesto 6 a la cima de lo más votado de JENESAISPOP esta semana, mientras Lana del Rey se asoma por el número 2 con el anticipo de su nuevo álbum. También Kae Tempest llega al top 10 con una de las canciones que más se está creciendo de ‘The Line Is a Curve’. Entran en el top 40 en lugares más moderados Morrissey, Metro Boomin y Honey Dijon.

Vamos a dedicar también unas palabras a las canciones eliminadas de la semana, pues entre ellas está la canción más exitosa a nivel global este año, ‘As It Was’ de Harry Styles, que se nos va después de 36 semanas. Curiosamente nunca pasó del top 3: nunca consiguió ser lo más votado del site. También caen ‘Así bailaba’ y ‘Canciones de amor a ti’, lo que significa que por primera vez en casi 2 años no hay ningún tema de Rigoberta Bandini en el top 40. Tras solo 6 semanas, despedimos ‘Lift Me Up’ de Rihanna.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Alizzz / Todo está bien

Alvvays / Easy On Your Own?

Anna of the North, Gus Dapperton / Meteorite

Arctic Monkeys / Body Paint

Arctic Monkeys / There'd Better Be a Mirrorball

Avril Lavigne, YUNGBLUD / I'm a Mess

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Beyoncé / CUFF IT

Björk / Atopos

Björk, Kasimyn / Fossora

Carly Rae Jepsen, Rufus Wainwright / The Loneliest Time

Caroline Polachek / Sunset

Depresión sonora / Como todo el mundo

Fever Ray / Carbon Dioxide

Florence + the Machine / My Love

Gilla Band / Backwash

Honey Dijon / It's Quiet Now

Jessie Ware / Free Yourself

Kae Tempest / Salt Coast

Khotton Palm / STRESSSS

La URSS / Euroorden

Lana del Rey / Did you know that there's...

Laura Sam y Juan Escribano / No quiero ser yo

Leiti Sene, La Zowi... / APOCALIPSI

Los Punsetes / España corazones

Los Punsetes / Hola, destrucción

Maria Rodés / Soltar las armas

Meghan Trainor / Made You Look

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage / Creepin'

Morrissey / Rebels Without Applause

Natalia Lafourcade / Mi manera de querer

Nevver, Leftee / Amaneciendo y anocheciendo

Patrick Wolf / Enter the Day

Phoenix / After Midnight

RAYE, 070 Shake / Escapism.

Röyksopp / Me&Youphoria

Romy, Fred again.. / Strong

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

rusowsky, TRISTÁN! / Goofy

Socunbohemio / El conte que mai s'acaba

Sophie Ellis-Bextor / Hypnotized

Sudan Archives / Selfish Soul

SZA / Kill Bill

Taylor Swift / Anti-Hero

The 1975 / I'm In Love With You

Tove Lo / Grapefruit

Vicente Navarro / El primero

Weyes Blood / Grapevine

Yeah Yeah Yeahs / Wolf Ver resultados