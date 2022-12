Muere Martin Duffy de Primal Scream y Felt

Hoy despedimos también a otro músico histórico de la música británica, además de a Terry Hall de The Specials. Ha fallecido Martin Duffy, teclista de Primal Scream, a los 55 años, sin que se conozca la causa de la muerte. Martin también tocó con la banda de culto Felt, que tanto ha influido en gente como Belle & Sebastian y todo el indie pop británico en general.

Martin Duffy empezó con Felt a los 16 años, como solía recordar Lawrence, en cuanto dejó el colegio. A finales de los 80, tocó en los dos primeros discos de Primal Scream y después se convirtió en miembro oficial de la banda de Bobby Gillespie, a la separación de Felt. Desde entonces, ha sido miembro de Primal Scream durante 3 décadas, hasta hoy. Incluso tocaba recientemente en el disco de Bobby Gillespie con Jehnny Beth de Savages, ‘Utopian Ashes’, como informábamos en la correspondiente reseña.

Martin Duffy tocó con los Charlatans en sustitución de Rob Collins cuando este murió, teloneando a Oasis en los míticos conciertos de Knebworth para 250.000 personas. De hecho, la noticia de su deceso la ha compartido Tim Burgess, recogiéndola entonces el NME. Las colaboraciones de Martin Duffy han incluido a gente como Beth Orton, Paul Weller y Chemical Brothers.

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob – he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too – he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy 💔 pic.twitter.com/cvuEvvqYGa

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 20, 2022