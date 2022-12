Shania Twain se libera posando desnuda en su nuevo single

Shania Twain ha hablado recientemente sobre posar en topless para la portada de uno de sus últimos singles, ‘Waking Up Dreaming’, lanzado el pasado septiembre como el primer adelanto de su próximo disco, ‘Queen Of Me’. Este estará disponible el 3 de febrero de 2023.

«Esta soy yo expresando mi verdad. Estoy cómoda en mi propia piel y esta es la forma en la que estoy compartiendo mi confianza», dijo la artista durante una reciente entrevista con People. «Creo que la mejor moda es la confianza, y cualquier cosa que te pongas, si te la pones con eso, está de moda», añadió la cantante.

«Soy una mujer al final de sus cincuenta y no necesito esconderme detrás de la ropa», sentenció la cantante de 57 años, que no ha conseguido articular en palabras «lo bien que se sintió posar desnuda». «No tenía nada de vergüenza respecto a mi nuevo cuerpo, ya sabes, hablando como una mujer que está avanzada en la menopausia», añadió la cantante de ‘You’re Still The One’ antes de admitir que es «realmente liberador».

Referenciando el vídeo para su single debut de 1993, ‘What Made You Say That’, Twain añadió que «desde el primer vídeo ya me estaba deshaciendo del sujetador», detallando después las inseguridades que fueron llegando con el tiempo respecto a su cuerpo: «Estaba mucho más firme por aquel entonces, entonces cuando empecé a hacerme mayor comencé a sentir una presión de ‘Bueno, tus pechos no son como solían ser. Tu piel no es tan ajustada como solía ser. Quizá deberías taparte un poco más.'»

Twain afirmó que sintió su confianza «revirtiéndose» con el tiempo, pero que se negó a ello: «Estoy aceptando mi cuerpo mientras cambia, como debería haber hecho desde la infancia hasta la adolescencia y desde los 20 y 30 años hasta mi cuerpo menopáusico».