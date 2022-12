Marcos Crespo, alias Depresión Sonora, abre la culminación de sus dos EPs, ‘El Arte de Morir muy Despacio’, con una presentación de su frío y desconcertante mundo en ‘Bienvenido al Caos’.

Precedido de un riff que recuerda instantáneamente a The Cure, el primer verso no pierde el tiempo con tonterías y empieza, literalmente, por el principio («Un día de repente estás aquí / Y nadie te ha explicado como vivir»). Desde ahí, Crespo cubre con el resto de los versos la infancia y la juventud con frases tan simples y efectivas como «me aburro en clase, necesito salir» o «me pegaban por no hacer la tarea».

Precisamente, lo que hace grande a este tema es que, más que una presentación de su mundo, es una introducción al mundo de todos. Es en el estribillo en el que Crespo transmite ese sentimiento colectivo de estar todos atrapados en la misma confusión y en el mismo «caos» («Siéntate aquí, ya somos unos cuantos»). También deja claro en esta parte que la canción está escrita con perspectiva, tras darse cuenta en su madurez de que, aunque no lo percibamos así de jóvenes, el mundo siempre ha sido igual de gris («Córtate el pelo, búscate un trabajo»).

La parte final, siendo una extensión del estribillo, también se aleja de los versos y describe a la perfección cómo la vida va perdiendo el brillo y la frescura que esta tiene en su primavera cuanto más mayores nos hacemos. En su aparente simpleza, las cuatro primeras líneas esconden una gran profundidad: «Los veranos se hacen cortos / Los helados saben poco / Los balones están pinchados / Sudo mucho y huelo raro».

