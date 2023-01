Bad Bunny, el artista más escuchado en todo el mundo, es asediado por la calle como cualquier superestrella. Ahora, parece que alguien ha ido demasiado lejos en la invasión de su espacio personal, provocando una respuesta inesperada por el músico.

Benito ha arrojado al agua el teléfono de una fan que se había acercado a él para grabarse en modo selfie. En un vídeo se ve el momento en que el autor de ‘Un verano sin ti‘ camina por la calle en República Dominicana, una fan se acerca a él, el artista sonríe y, de repente, decide sustraer el teléfono a la chica y lanzarlo directamente al río, provocando la estupefacción de esta. Benito continúa su camino y deja atrás a la chica, mientras expresa la frase «te burlaste, ahí te burlaste».

Tras la viralización del vídeo, que ha provocado críticas en redes por la «soberbia» de Bad Bunny, el cantante ha respondido, y ha sido para defender su acción: «La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo». El cantante apostilla su mensaje con el hashtag #SINCOJONEMETIENE.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz

